Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha abierto la convocatoria para quienes, día a día, transforman imaginarios y abren espacios para la inclusión en la capital. Hasta el 3 de noviembre de 2026 estarán abiertas las inscripciones a la decimoséptima Gala de Exaltación y Reconocimiento a las Personas con Discapacidad, sus familias, personas cuidadoras y colectivos sociales. De acuerdo con información oficial, este evento es la oportunidad para destacar las historias y experiencias que se comprometen con la participación, la inclusión y la garantía de derechos para la comunidad con discapacidad en Bogotá.

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La convocatoria no se limita a personas con discapacidad; incluye a sus familias, quienes los cuidan y organizaciones de y para personas con discapacidad, así como emprendimientos y agrupaciones sociales, culturales, deportivas o comunitarias que lideren iniciativas a favor de esta población. Según la Alcaldía de Bogotá, quienes residan en la ciudad o desarrollen en ella su iniciativa —siempre y cuando esté activa o haya tenido resultados concretos en los últimos 12 meses— podrán postularse sin la necesidad de formación jurídica o formalización. Esto amplía el panorama para personas naturales y procesos informales, así como para organizaciones y familias.

Las postulaciones solo pueden hacerse en una de las seis categorías disponibles: "Voces que Transforman", "Comunidades que promueven la vida productiva y laboral", "Cuidado que Inspira", "Entornos sin Barreras", "Culturas y Arte Incluyente" y "Deporte Incluyente". El proceso de inscripción debe realizarse por medio del correo electrónico, según lo indican los términos de referencia publicados por la administración distrital. Además, familiares, organizaciones, Juntas de Acción Comunal o Consejos Locales de Discapacidad pueden inscribir a otras personas u organizaciones, siempre con su consentimiento.

Tras el cierre de inscripciones, el cronograma oficial establece revisión de postulaciones entre el 4 y el 10 de noviembre, publicación de las admitidas el 11 de noviembre, inicio de votaciones el 17 de ese mes y cierre el 1 de diciembre. El 3 de diciembre se consolidarán los resultados, y un día después llegarán las invitaciones a los seleccionados para la Gala, que se celebrará el 9 de diciembre de 2026.

Según el Sistema Distrital de Discapacidad, este evento se perfila hacia un modelo de reconocimiento más representativo, que valora la diversidad como un atributo clave para la ciudad y promueve la replicabilidad de experiencias exitosas en otros territorios. Con esta gala, Bogotá busca visibilizar, fortalecer y reconocer a quienes abren camino hacia una ciudad sin barreras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse una persona o colectivo en la Gala de Exaltación y Reconocimiento a las Personas con Discapacidad 2026?

La inscripción se realiza a través del envío de la postulación al correo electrónico oficial, siguiendo los requisitos y condiciones detalladas en los Términos de Referencia de la Gala 2026. Es fundamental que la iniciativa postulada esté activa o haya tenido incidencia en los últimos 12 meses y que se desarrolle en Bogotá. No se exige formalización jurídica para participar.

¿Cuáles son las categorías que reconoce la Gala de Exaltación y Reconocimiento en Bogotá?

La gala cuenta con seis categorías: "Voces que Transforman", "Comunidades que promueven la vida productiva y laboral", "Cuidado que Inspira", "Entornos sin Barreras", "Culturas y Arte Incluyente" y "Deporte Incluyente". Cada iniciativa o persona solamente puede postularse en una de estas categorías durante la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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