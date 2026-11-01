Por: Portal Bogotá

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Bogotá destaca una vez más como ciudad referente en sostenibilidad y calidad de vida, al sumarse a 'We Love Cities', una iniciativa global impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés World Wide Fund for Nature), según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta campaña internacional invita a las personas a mostrar lo que aman de su ciudad, motivando a los ciudadanos a expresar su apoyo público y a compartir, por medio del hashtag #WeLoveBogotá, las razones por las que consideran que la capital colombiana merece ser reconocida.

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'We Love Cities' tiene como objetivo incentivar la participación activa de las comunidades, otorgando visibilidad internacional a las urbes postuladas. Gracias a esta movilización ciudadana, posteriormente se elige a la ciudad "más querida del mundo", de acuerdo con el sentimiento y el compromiso de sus habitantes. La iniciativa, presentada por la Alcaldía de Bogotá a través de su cuenta oficial en la red social X, señala que cada comentario o mensaje publicado con el hashtag es considerado como un voto, fortaleciendo así las posibilidades de la capital en este concurso internacional.

Bogotá se exhibe como una ciudad repleta de atributos ambientales y culturales. Es hogar de 17 humedales, de los Cerros Orientales y del páramo de Sumapaz, reconocido como el más grande del mundo. Famosa por sus Festivales al Parque y por la clásica Ciclovía, la ciudad dispone de parques tan emblemáticos como Simón Bolívar, Los Novios, Timiza, Entrenubes, El Tunal y La Florida. Más de 5.000 espacios recreativos contribuyen a su estampa verde, ofreciendo vida y esparcimiento en los distintos barrios y localidades.

La agenda cultural de Bogotá es vasta e incluye teatros, museos, parques culturales y escenarios de artes escénicas, junto a una continua programación de conciertos y eventos de gran formato. En materia de movilidad, la ciudad avanza con una red de buses interconectados y cables aéreos como parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y prepara su primera línea del metro. Además, Bogotá resalta como ciudad de oportunidades en educación, empleo, salud, desarrollo económico, inclusión social y acceso a tecnología, según la información facilitada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

De acuerdo con la iniciativa, apoyar a Bogotá en 'We Love Cities' implica compartir mensajes positivos sobre la capital en redes sociales usando el hashtag #WeLoveBogotá, donde cada publicación suma en el reconocimiento internacional de la ciudad como un modelo de desarrollo y convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede apoyar a Bogotá en la campaña ‘We Love Cities’?

Para sumar votos por Bogotá en ‘We Love Cities’, cualquier ciudadano puede publicar mensajes en redes sociales con el hashtag #WeLoveBogotá, manifestando lo que aprecia de la ciudad. Cada comentario ayuda a la ciudad a avanzar en el proceso para ser reconocida como la más querida del mundo por la WWF.

¿Qué es el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y cuál es su rol en la campaña?

El Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por las siglas WWF (World Wide Fund for Nature), es la organización líder que promueve la iniciativa ‘We Love Cities’. Su papel consiste en organizar y visibilizar la campaña internacionalmente, recibiendo los mensajes de los ciudadanos como votos para escoger las ciudades más queridas en temas de sostenibilidad y calidad de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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