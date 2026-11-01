Mientras Juan Carlos Suárez y Ricardo González fueron condenados a 37 años y medio de prisión por la muerte de Jaime Esteban Moreno, ocurrida el 31 de octubre de 2023 en Bogotá, una tercera persona señalada como determinadora del crimen sigue sin ser juzgada: Paola Fernández. Su paradero es desconocido y su versión de los hechos nunca fue escuchada en juicio.

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En entrevista con el programa Conducta Delictiva, grabada en la cárcel La Picota, Suárez habló por primera vez públicamente sobre el rol que habría tenido Fernández en los momentos previos al ataque mortal. De acuerdo con su relato, fue ella quien lo instó a continuar la agresión con una frase que quedó registrada en el proceso penal: “No es que mucho kickboxing, acábelo”. Esa expresión, según la fiscalía, convirtió a Paola en la persona que determinó lo que ocurrió.

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Suárez explicó en qué términos conocía a Fernández: “La única persona que yo de verdad conocía allí era a Paola”. La describió como una amiga del barrio con quien coincidió en entrenamientos, con quien salía ocasionalmente a comer, pero a quien no consideraba cercana. Fue ella quien organizó la salida a la fiesta universitaria Relaja la Pelvis tras enterarse de que el grupo original de amigos de Suárez había cancelado.

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Respecto a las palabras que le habría dicho esa noche, Suárez ofreció su interpretación: “Yo creo que simplemente ella como que sabía que yo estaba teniendo un interés en el tema y quería usarlo como medio para estimular mi ego y estimularme a agredir al difunto de nuevo”, afirmó. Según su versión, Fernández presenció lo ocurrido dentro de la discoteca —una presunta agresión sexual que nunca pudo ser probada— y actuó movida por ello.

Paradójicamente, Fernández fue capturada junto a los otros dos implicados en las horas siguientes al crimen, pero recuperó la libertad y desde entonces se encuentra prófuga de la justicia. Suárez, consciente de que ella podría estar viendo la entrevista, le dirigió un mensaje directo: “Lo mejor que ella podría hacer es someterse a la justicia, esclarecer los hechos para contribuir a la verdad, a lo que esperan las víctimas y la sociedad. Si algún día la atrapan, puede que sea una condena como reo ausente, entonces podría ser una condena altísima”, advirtió.

El caso sigue abierto en ese frente. La justicia colombiana tiene pendiente resolver la situación jurídica de quien, según el expediente, pudo haber sido la mente detrás del desenlace fatal.

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