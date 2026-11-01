Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá reforzó su esquema de seguridad durante la celebración de Halloween 2026, lo que se vio reflejado en un amplio despliegue de la Policía Metropolitana. Según informó la Policía de Bogotá, durante la jornada festiva y las primeras horas del 1 de noviembre, se recibieron 22.807 llamadas relacionadas con emergencias y se atendieron 11.792 casos por parte de las patrullas de vigilancia, dando respuesta a diferentes situaciones que afectaron la convivencia ciudadana. De acuerdo con esa misma fuente, 6.816 de estos incidentes estuvieron vinculados principalmente a riñas, exceso de ruido y otros comportamientos considerados contrarios a la convivencia. Además, se reportó una reducción en el número de homicidios respecto a la misma fecha del año anterior, consolidando así avances en materia de seguridad durante eventos masivos.

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Durante el balance oficial presentado, el Teniente Coronel Manuel Saavedra, Oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, resaltó que "fueron capturadas 89 personas por diferentes delitos y se registraron tres homicidios, pero no dentro del marco de esta celebración: uno de ellos por intolerancia y dos, al parecer, por ajuste de cuentas". Entre otras acciones de control, la Policía incautó cuatro armas de fuego y 715 armas cortopunzantes, a la vez que aplicó 765 comparendos (715 por el porte de armas blancas y 50 por protagonizar riñas). En cuanto a la movilidad, impuso 1.020 sanciones a vehículos y motocicletas, de las cuales 326 correspondieron a conductores que incumplieron el decreto vigente; 101 motocicletas fueron inmovilizadas durante la jornada.

El respaldo de las Fuerzas Armadas también fue fundamental. Las tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y por medio de sus unidades, como el Batallón de Policía Militar N.° 13 y el Gaula Militar Cundinamarca, acompañaron la celebración, desarrollando actividades de prevención en el barrio Santa Matilde en articulación con la Alcaldía Local de Puente Aranda. El Gaula adelantó labores de sensibilización sobre extorsión y secuestro, promoviendo el uso de la línea gratuita nacional 147 y motivando la denuncia ciudadana a través de la campaña institucional 'Yo no pago, yo denuncio'. Estas acciones, coordinadas con la Policía Nacional, fortalecieron las medidas de protección y la convivencia en la capital.

Finalmente, tanto la Policía como el Ejército reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, subrayando que este paso es clave para combatir el crimen y mantener a Bogotá como una ciudad segura.

¿Cuál fue el balance de seguridad durante Halloween 2026 en Bogotá?

Durante la celebración de Halloween 2026 en Bogotá, la Policía Metropolitana atendió más de 11.000 casos, de los cuales 6.816 estuvieron relacionados con afectaciones a la convivencia como riñas y exceso de ruido. Se reportó una disminución de homicidios respecto al año anterior, se capturaron 89 personas por delitos y se incautaron más de 700 armas cortopunzantes, reflejando la intensificación de los controles y la presencia policial en las calles.

¿Qué roles cumplieron la Policía y el Ejército Nacional durante la celebración de Halloween en Bogotá?

La Policía de Bogotá y el Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada y sus unidades especializadas, cooperaron en operativos de patrullaje y actividades preventivas para garantizar la seguridad ciudadana durante la jornada. El Gaula Militar lideró campañas de sensibilización contra la extorsión y el secuestro, mientras que la Policía realizó controles viales y acciones de vigilancia para fortalecer la convivencia y la protección de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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