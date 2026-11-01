Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos miembros de la organización delincuencial conocida como ‘Los Boyacos’, quienes, según las investigaciones, mantenían una violenta disputa por el control del microtráfico en el barrio Santa Fe, ubicado en el centro de la capital. De acuerdo con lo señalado en el proceso judicial, esta banda estructuró una jerarquía en la que existían cabecillas, administradores de expendios, distribuidores y un grupo encargado de ejecutar acciones armadas. Los hechos investigados se remontan a 2024, cuando la estructura afianzó su presencia en la zona.

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Entre quienes enfrentan cargos sobresalen Miguel Vargas Parra, alias Yimi o Boyaco, y un individuo conocido como El Viejo. Ambos son señalados como los mayores responsables de coordinar y financiar las operaciones ilegales de la red, así como de manejar las ganancias y dar órdenes directas sobre posibles homicidios. Estos ataques, en su mayoría, se dirigían contra personas sospechosas de colaborar con las autoridades, vendedores que operaban fuera del control de la banda o integrantes que intentaban abandonarla.

Uno de los hechos más graves asociados a ‘Los Boyacos’ fue el ataque con una granada perpetrado el 22 de enero de 2026 en el barrio Santa Fe, sucedido como represalia por venta de droga que no pertenecía a la organización. Según la Fiscalía, Osneiber Rafael Sabino Aguache, apodado Mailo, habría lanzado el artefacto explosivo desde una motocicleta, bajo instrucción de alias Carramán y Drilococo. Mailo resultó capturado durante un operativo del Bloque de Seguridad Urbana (BOSUR) que estuvo a cargo de la Presidencia de la República, con apoyo en Santa Fe y San Bernardo, y que logró 172 capturas en total.

Adicionalmente, a la banda se le atribuyen al menos seis homicidios cometidos en 2026 como parte de las disputas territoriales. Las investigaciones se desarrollaron en coordinación entre el personal de policía judicial y la Sijin (Seccional de Investigación Judicial y Criminal), quienes detectaron maniobras como eliminación de registros de cámaras de seguridad y traslado de cuerpos a otras áreas de la ciudad. Por estos hechos, Yermmy Rincón Alza, alias Chatico, está siendo investigado como parte de los intentos de encubrimiento.

La imputación formal por parte de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá incluyó cargos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, porte de armas de uso restringido y explosivos, alteración de prueba material y favorecimiento agravado.

Este proceso judicial fue resultado de la operación denominada BOSUR-KRATOS, una incursión articulada entre la Presidencia, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército y la Fiscalía. El operativo, adelantado el 28 de octubre en Santa Fe y San Bernardo, dejó como saldo 172 capturados y 114 allanamientos en ocho localidades de la ciudad. Las autoridades decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo, en una intervención reforzada con drones y vigilancia intensiva, especialmente en la zona de burdeles y en corredores previamente identificados con altos índices de violencia. Según El Espectador, en San Bernardo se ha registrado hasta 73 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia la gravedad de la situación territorial asociada al microtráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales cabecillas de ‘Los Boyacos’ señalados por la Fiscalía?

Según la información de la Fiscalía General de la Nación citada por El Espectador, los principales cabecillas señalados de ‘Los Boyacos’ son Miguel Vargas Parra, alias Yimi o Boyaco, y un hombre conocido como El Viejo. Ambos habrían sido determinantes en la financiación y operación criminal de la banda, así como en la toma de decisiones respecto a homicidios y acciones intimidatorias para mantener el control sobre el territorio y el negocio del microtráfico.

¿Qué fue el operativo BOSUR-KRATOS y qué resultados dejó en Bogotá?

El operativo BOSUR-KRATOS fue una intervención de alto impacto llevada a cabo el 28 de octubre, liderada por la Presidencia de la República en coordinación con la Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte de El Espectador, la operación dejó como resultado 172 capturas, 114 allanamientos, incautaciones de armas y estupefacientes, además de la captura de alias Mailo, implicado en el ataque con granada en Santa Fe.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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