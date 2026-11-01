Por: El Espectador

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En medio de la difícil situación de orden público que enfrenta Colombia, marcada por homicidios, asesinatos, atentados y la presencia constante de grupos criminales, el registrador nacional se refirió a la información sobre un presunto plan que buscaría atentar contra su vida. Aunque el panorama de inseguridad es conocido en el país, el funcionario ha manifestado que su principal preocupación no recae en sí mismo, sino en su familia, especialmente considerando el impacto emocional que una noticia de este calibre puede provocar en sus seres queridos.

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De acuerdo con el propio registrador, la información que ha recibido sobre el presunto plan en su contra proviene de una conversación telefónica con el ministro de Justicia, quien le comunicó los detalles que, hasta el momento, maneja la Fiscalía. El funcionario enfatizó que no tiene mayores datos sobre el caso y que su conocimiento sobre la situación es limitado, dependiendo exclusivamente de lo comunicado por las autoridades competentes.

Al ser consultado sobre su reacción frente a estos hechos y cómo se siente junto con su familia, respondió que actualmente se encuentran bien, aunque reconoce el ambiente de preocupación que una amenaza de este tipo genera, sobre todo para sus familiares. “Aquí hay que cumplir la labor y hay mucho que hacer. No se puede uno ocupar de eso porque lo único que no se puede hacer en el servicio público es perturbarse por esos temas”, afirmó el registrador, destacando su compromiso con el cargo y la importancia de no dejarse intimidar por amenazas o situaciones similares.

También compartió que, en el transcurso de su carrera pública, no había enfrentado antes una situación como esta en tales niveles de hostilidad. Comentó que durante el ciclo electoral sí surgieron circunstancias hostiles a través de redes sociales o correos electrónicos, pero nunca había vivido un escenario tan delicado. A raíz de lo sucedido, expresa que su familia, especialmente su madre de 80 años, se ha visto particularmente afectada, lo que intensifica sus preocupaciones personales. Sin embargo, aseguró que procura no hablar mucho de estos temas, ya que considera que darle vueltas no conduce a soluciones y prefiere concentrar su energía en seguir adelante con su trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta un presunto plan de atentado al registrador nacional y su familia?

Un presunto plan de atentado contra el registrador nacional afecta principalmente a su entorno familiar, generando temor y preocupación. Según el propio funcionario, la afectación emocional es mayor para sus seres queridos, en especial para su madre de 80 años. Además, plantea la dificultad de mantener la concentración en su labor pública, aunque insiste en que lo fundamental es cumplir sus responsabilidades y no dejarse alterar por estas amenazas.

¿Quién investiga los presuntos planes de atentado contra funcionarios públicos en Colombia?

De acuerdo con lo que comunicó el registrador, la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar presuntos planes de atentado contra funcionarios públicos en Colombia. En este caso específico, la información fue transmitida por el ministro de Justicia, pero la investigación formal está en manos de la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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