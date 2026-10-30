Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Alba Rocío Pérez, reconocida como Rossy en su círculo cercano, ha manifestado públicamente su temor y frustración frente al rumbo que ha tomado el caso tras su asesinato ocurrido el 27 de octubre en el barrio Bella Suiza de Ibagué. De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, los allegados de Rossy han expresado su preocupación porque el episodio se investigue únicamente como homicidio y no sea considerado como feminicidio, delito que implica el asesinato de una mujer por razones de género. Esta diferencia, según recalcan sus familiares, es clave para comprender el contexto de violencia que marcó la relación de Rossy con el presunto responsable de su muerte.

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La inquietud de la familia se intensificó cuando, a tres días del crimen, conocieron que el supuesto agresor, quien también se lesionó tras autolesionarse ese mismo día, seguía bajo observación médica y aún no había sido legalizada su captura. Las fuentes consultadas advirtieron que el hombre podría ser dado de alta muy pronto, lo que abre la posibilidad de que recupere su libertad antes de enfrentar un proceso judicial efectivo. Este escenario ha generado en la familia un temor profundo, no solo por la posibilidad de impunidad, sino por la seguridad de los hijos de Rossy y otros seres queridos.

En su declaración, los familiares hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República para que se adelanten las diligencias necesarias, se esclarezcan los hechos y se brinden garantías de protección a quienes puedan sentirse amenazados. La familia subraya la importancia de que no se pierda de vista la gravedad de lo sucedido y que se investiguen todas las circunstancias del crimen, evitando que el caso termine sin respuestas claras o se minimice la causa tras la muerte de Rossy Pérez.

En palabras de quienes la conocieron, la exigencia hoy es concreta: que la justicia actúe con diligencia, que la investigación contemple la hipótesis de feminicidio y que la memoria de Rossy no quede atrapada en el temor o la impunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la familia de Rossy pide que se investigue su muerte como feminicidio y no solo como homicidio?

La familia de Rossy considera fundamental que la investigación contemple el delito de feminicidio porque, según sus declaraciones recogidas por El Nuevo Día, existía un contexto de violencia en la relación entre la víctima y el señalado agresor. Para ellos, no reconocer este trasfondo sería minimizar la gravedad de lo sucedido y limitaría el alcance de la investigación y las medidas de justicia.

¿Qué temores tiene la familia de Rossy sobre la posibilidad de que el sospechoso quede en libertad?

La principal preocupación de los allegados de Rossy es que el señalado agresor, quien se encuentra recibiendo atención médica y aún no ha tenido la legalización de la captura, pueda quedar libre próximamente. Esto genera miedo por la seguridad de los hijos de Rossy y de las personas cercanas, además de alimentar la incertidumbre sobre la obtención de justicia en el caso.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.