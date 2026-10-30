Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito en Ibagué conmocionó la mañana de este viernes 30 de octubre, cuando dos trabajadores resultaron lesionados. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el incidente ocurrió en el barrio Clarita Botero, sobre las 7:00 a.m., cuando una buseta de la ruta 50 arrolló a dos motociclistas que acababan de llegar a una fábrica de empanadas para descargar carne. El accidente dejó a uno de los trabajadores atrapado entre una motocicleta y el portón del establecimiento, lo que generó una escena de gran tensión y preocupación en el lugar.

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Según el testimonio de un compañero de las víctimas, el ambiente era de absoluta normalidad hasta que un estruendo inesperado interrumpió la rutina laboral. Al salir a inspeccionar qué había pasado, el testigo se encontró con su compañera atrapada que, visiblemente angustiada, rogaba por ayuda y manifestaba no sentir sus piernas. El hombre optó por golpear la buseta con insistencia para que el conductor reaccionara y moviera el vehículo, con el fin de liberar a la mujer que permanecía atrapada en una dolorosa posición.

El mismo testigo relató que el segundo trabajador había quedado debajo de la buseta y solo logró salir cuando el conductor la puso en movimiento, lo cual, según sus palabras, fue un “milagro” porque el vehículo no lo aplastó. Además, sostuvo que el conductor de la buseta parecía estar en estado de shock y no respondía inicialmente a los llamados de quienes buscaban socorrer a los heridos.

En medio de la confusión, el conductor declaró que el vehículo habría perdido los frenos y la dirección en el momento del siniestro, lo que está siendo investigado por las autoridades competentes para esclarecer las causas exactas del accidente. Tras el hecho, los dos trabajadores heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención especializada. Mientras tanto, las motocicletas involucradas sufrieron daños considerables.

El siniestro dejó marcada la preocupación entre los trabajadores y testigos que presenciaron la emergencia. Por ahora, se espera el reporte oficial de las autoridades de tránsito y conocer la evolución de los afectados, a la espera de que las causas sean esclarecidas y se tomen las medidas necesarias para evitar hechos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de los trabajadores arrollados en Ibagué?

Según los testimonios citados por El Nuevo Día, las dos personas lesionadas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención tras el accidente. Al momento, la evolución de su estado de salud depende de los reportes médicos que aún no han sido difundidos oficialmente, por lo que la comunidad permanece a la espera de noticias sobre su recuperación.

¿Qué versiones hay sobre la causa del accidente con la buseta en Ibagué?

El conductor de la buseta involucrada indicó que se quedó sin frenos y sin dirección justo antes de arrollar a los motociclistas, según lo revelaron testigos a El Nuevo Día. Esta versión deberá ser confirmada o descartada por las autoridades de tránsito, quienes investigan a fondo el siniestro para establecer las condiciones reales que llevaron al accidente.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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