Por: Portal Bogotá

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La gestión adecuada de residuos sigue siendo una tarea fundamental para mejorar el entorno urbano en Bogotá. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), este compromiso con el medio ambiente se fortalece mediante iniciativas como la habilitación de Ecopuntos, lugares diseñados específicamente para la recepción de escombros y muebles en mal estado. Según información presentada en el portal oficial de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la invitación está abierta para toda la ciudadanía que requiera deshacerse correctamente de residuos voluminosos y de construcción. La próxima jornada para la disposición responsable de estos materiales tendrá lugar este sábado 31 de octubre de 2026, con Ecopuntos ubicados en varias localidades de la capital.

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Esta propuesta permite a los habitantes acercarse con objetos y materiales que no son recolectados por el operador habitual de aseo. Entre los elementos que se pueden llevar a estos puntos se destacan escombros de obras menores, residuos provenientes de la construcción y demolición, así como colchones, trozos de madera, tejas y otro tipo de muebles grandes cuyo volumen dificulta que sean incluidos en la recolección tradicional. Estos Ecopuntos representan una alternativa para evitar que dichos residuos terminen en espacios públicos, lo que contribuye al cuidado del barrio y, en consecuencia, a mejorar el aspecto de Bogotá. Así lo resalta la información consultada, que subraya la importancia de separar correctamente los desechos, respetar los horarios y utilizar los canales habilitados para su disposición.

Para conocer la ubicación de los Ecopuntos disponibles, la UAESP recomienda revisar la información establecida en su portal oficial. Asimismo, invita a los ciudadanos a consultar “Aseo Bogotá”, una página web pensada para que los habitantes tengan acceso a información clara y actualizada sobre el servicio público de aseo. Allí se encuentra material útil sobre recolección de basuras, disposición adecuada de residuos como escombros o muebles viejos, y más detalles para que cada persona pueda aportar desde su hogar a la preservación del medio ambiente urbano. Esta tarea, según la UAESP, solo resulta efectiva cuando hay participación activa y responsable por parte de toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los Ecopuntos para depositar escombros y muebles en Bogotá?

Es posible consultar la ubicación de los Ecopuntos habilitados para la disposición de escombros y objetos voluminosos revisando la información publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en su portal oficial. Allí se detalla cuáles localidades participarán en la próxima jornada, permitiendo así que los ciudadanos organicen la entrega de estos residuos de acuerdo con su conveniencia.

¿Qué tipo de residuos se pueden llevar a los Ecopuntos en Bogotá?

Según la información de la UAESP, en los Ecopuntos se reciben todos aquellos residuos que el operador de aseo habitual no puede recoger. Esto incluye escombros, residuos derivados de construcción y demolición, colchones, madera, tejas y muebles grandes. Separar y llevar adecuadamente estos objetos ayuda a garantizar una mejor gestión de los residuos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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