Por: Portal Bogotá

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Una invitación especial llega para quienes buscan una experiencia única y enriquecedora en Bogotá: el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), por medio del Planetario de Bogotá, presenta el ‘Campamento astronómico: Historias bajo las estrellas’. De acuerdo con la información de Idartes, esta actividad está programada para el domingo primero de noviembre de 2026 y ofrece varios horarios para que las familias encuentren el momento más adecuado para participar en una jornada fascinante de exploración y aprendizaje.

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El evento, que se desarrollará en el domo del Planetario de Bogotá, propone un recorrido por el universo de las constelaciones y las historias mitológicas que han cautivado la imaginación de generaciones. Según Idartes, niños, niñas y familias compartirán relatos ancestrales que los conectarán con las formas en las que los antepasados interpretaron el cielo, convirtiendo a las estrellas en relatos vivos que siguen iluminando el presente. Se trata, así, de una oportunidad pedagógica y recreativa, en la que la astronomía se convierte en el puente entre la memoria cultural y la inspiración para los más pequeños.

La actividad está pensada como un encuentro familiar en el que se invita a los asistentes a asistir con sleeping bag, almohada, cobija, esterilla u otros elementos que aseguren comodidad durante la experiencia, ya que parte del encanto será disfrutar de las historias mientras se recuestan en el suelo del domo. Según los organizadores, cada sesión tendrá una duración aproximada de dos horas, con horarios estipulados a las 10:00 a. m., 1:00 p. m. y 3:00 p. m., y una edad sugerida de más de cuatro años. Idartes aclara que la entrada se realiza únicamente con boletería, disponible en los canales oficiales del evento.

La invitación del Planetario resalta que el campamento no solo despierta el interés por la astronomía, sino que fortalece los lazos familiares creando recuerdos perdurables. En la Calle 26B No. 5 - 93, esta cita promete ser más que un evento cultural; es una experiencia para aprender, imaginar y compartir bajo las estrellas, en el corazón de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el campamento astronómico del Planetario de Bogotá?

Para ser parte de ‘Historias bajo las estrellas’, usted debe adquirir la boletería correspondiente a través de los canales oficiales indicados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Planetario de Bogotá. El evento está dirigido a familias con niños mayores de cuatro años y la recomendación principal es llevar elementos de descanso personal para disfrutar cómodamente la actividad.

¿Qué actividades incluye el campamento astronómico para las familias?

De acuerdo con Idartes, el campamento invita a los asistentes a sumergirse en narraciones mitológicas y observar constelaciones en el domo del Planetario de Bogotá. Niños, niñas y adultos podrán relajarse mientras descubren cómo nuestros antepasados interpretaron el cielo, promoviendo así el interés científico y la imaginación, todo en un entorno pensado para compartir y aprender en familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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