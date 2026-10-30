Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a los habitantes de Bogotá a acercarse este sábado 31 de octubre de 2026, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Esta convocatoria tiene como fin que la ciudadanía inicie, continúe o complete su esquema de vacunación de acuerdo con su edad y necesidades específicas. Así lo anunció la SDS a través de sus canales oficiales, enfatizando la importancia de mantener protegida a la población frente a diversas enfermedades inmunoprevenibles.

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La jornada de vacunación de este sábado está enfocada especialmente en evitar enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, entre las vacunas disponibles para esta jornada se encuentra la del Virus del Papiloma Humano (VPH), que está dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Este esfuerzo se suma a las estrategias permanentes de la SDS para aumentar las coberturas de inmunización y disminuir el riesgo de brotes en el territorio distrital, tal como lo reportan las publicaciones oficiales de la entidad.

Según información de la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a. m. Bogotá cuenta actualmente con múltiples espacios distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de amplia circulación, los cuales se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales. De igual manera, existen más de 200 puntos de vacunación fijos instalados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que aseguran el acceso continuo y oportuno a los servicios de inmunización, según fuentes institucionales.

La SDS resaltó que la vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente en gestantes y personas mayores de 60 años, se realiza únicamente en sitios autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para que el proceso se lleve a cabo de manera segura. Los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB, también conocidas como EPS) para la fiebre amarilla están publicados y pueden consultarse mediante un enlace oficial compartido por la Secretaría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 31 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación habilitados para este sábado 31 de octubre de 2026 están dispuestos en toda la ciudad y pueden consultarse en el enlace oficial publicado por la entidad. Están ubicados en centros comerciales, parques, colegios y espacios de alta afluencia, además de los más de 200 puntos fijos en IPS y centros de salud.

¿Qué significa el esquema de vacunación y por qué es importante completarlo?

El esquema de vacunación es la serie de vacunas que una persona debe recibir, según su edad y riesgos específicos, para protegerse frente a enfermedades inmunoprevenibles. Completarlo es fundamental porque garantiza la máxima protección individual y contribuye a la inmunidad colectiva, disminuyendo el riesgo de brotes en la población.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.