Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se prepara para recibir una jornada académica en homenaje al profesor y jurista Jaime Bernal Cuéllar, una de las personalidades más influyentes en el ámbito del derecho penal colombiano. Este evento, que reunirá a destacados profesionales y estudiantes del derecho, es organizado por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Capítulo Tolima. Según la información publicada, la cita será el viernes 6 de noviembre de 2026, en el Salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, ubicado en la calle 9 n.º 1-18, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

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El homenaje tiene como eje central la figura de Jaime Bernal Cuéllar, cuya trayectoria profesional y académica sigue siendo un referente fundamental para la comunidad jurídica. De acuerdo con la información compartida, Bernal Cuéllar es abogado, profesor universitario y reconocido especialista en derecho penal y procesal penal. Entre sus cargos más importantes figura haber sido procurador general de la Nación entre 1997 y 2001, así como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Además, ha dedicado varias décadas a la docencia en la Universidad Externado de Colombia, consolidándose como un pilar en la formación de generaciones de abogados en Colombia.

La jornada académica se realiza también con motivo de la reciente publicación del libro Fundamentos constitucionales del proceso penal, editado por Editorial Ibáñez. Esta obra fue coordinada por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP) y Cpenalistas, y dirigida por los doctores Ulises Canosa Suárez y Francisco Bernate Ochoa. El encuentro busca generar un espacio de reflexión sobre los fundamentos constitucionales del derecho procesal penal, orientando la discusión hacia los retos y aportes de esta rama jurídica en el país. Así mismo, constituye un reconocimiento a la vasta trayectoria de Bernal Cuéllar en este campo.

La invitación es abierta a profesionales, estudiantes, docentes y personas interesadas en temas jurídicos, quienes podrán participar activamente en el evento convocado por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Capítulo Tolima. El presidente de esta institución, Darío A. Cabrera Montealegre, hizo extensiva la invitación para sumarse al reconocimiento de una figura clave del derecho penal colombiano. Toda la información señalada proviene del programa oficial del evento y las comunicaciones de la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jaime Bernal Cuéllar y cuál ha sido su aporte al derecho penal en Colombia?

Jaime Bernal Cuéllar es un abogado y docente universitario con una trayectoria destacada como especialista en derecho penal y procesal penal. Entre sus principales cargos, ocupó la Procuraduría General de la Nación y la magistratura en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, además de décadas dedicadas a la docencia en la Universidad Externado de Colombia. Sus investigaciones, publicaciones y labor académica lo han consolidado como un referente para estudiantes y profesionales del derecho penal en Colombia.

¿Dónde y cuándo será la jornada académica en homenaje a Jaime Bernal Cuéllar en Ibagué?

La jornada académica en homenaje a Jaime Bernal Cuéllar tendrá lugar el viernes 6 de noviembre de 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, en el Salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, ubicado en la calle 9 n.º 1-18 en Ibagué. El evento está dirigido a profesionales, estudiantes y ciudadanos interesados en temas jurídicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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