Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La defensa de Angie Rodríguez, quien anteriormente dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), está ultimando detalles para radicar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El objetivo sería señalar a varias mujeres que habrían sido presuntamente utilizadas para conseguir contratos en el marco del Gobierno de Gustavo Petro. Así lo reportó Blu Radio el 28 de octubre de 2026, medio que advierte que esta acción legal podría concretarse durante la semana, sin precisar el día exacto.

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El equipo jurídico de Rodríguez busca alertar a las autoridades sobre presuntas anomalías en la contratación estatal, haciendo hincapié en posibles favorecimientos derivados de vínculos personales. Pese a lo grave de las acusaciones, hasta la fecha los nombres de las mujeres presuntamente implicadas no han trascendido públicamente y tampoco existe confirmación oficial de cuándo se interpondrá la denuncia, según amplió el informe recogido por Blu Radio.

Este hecho se produce en medio de una investigación penal que la Fiscalía inició el 23 de octubre de 2026. Dicha pesquisa tiene como objetivo esclarecer potenciales irregularidades administrativas y la presunta comisión de delitos en el DAPRE y diferentes dependencias del Estado. Dentro del proceso, la Fiscalía ha citado a declarar a varias personas, entre las que figuran las exdirectoras Angie Rodríguez y Laura Sarabia, así como otros funcionarios y exfuncionarios relacionados.

El caso ha cobrado notoriedad a raíz de las declaraciones de Carlos Ríos, actual director del DAPRE, quien reveló ante el Congreso que son 48 las mujeres que podrían estar involucradas en esta situación, aunque por el momento solo cuatro habrían rendido versión ante la entidad. Según los datos difundidos por Blu Radio, la Fiscalía deberá analizar cada uno de estos testimonios y documentos para establecer la existencia de conductas irregulares en la asignación de contratos públicos.

Además de la indagación penal, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar posibles faltas disciplinarias como acoso, violencia de género, extralimitación de funciones e irregularidades en los procesos contractuales. De acuerdo con el mismo reporte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó a los entes de control que actúen con total independencia y protejan a las personas que puedan estar en riesgo. Por el momento, ningún organismo ha comprobado que haya existido asignación de contratos a cambio de favores sexuales, por lo que corresponde a la Fiscalía y los organismos competentes llegar al fondo del asunto y deslindar las responsabilidades individuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas mujeres están implicadas en el caso de contratación en el DAPRE?

De acuerdo con la información entregada por Blu Radio y declaraciones del actual director del DAPRE, Carlos Ríos, se estima que hasta 48 mujeres podrían estar vinculadas con las presuntas irregularidades de contratación. Sin embargo, solo cuatro de ellas habrían rendido testimonio hasta el momento, mientras el resto de los nombres aún no se conocen públicamente y la investigación sigue su curso.

¿Cuáles son las investigaciones que adelanta la Fiscalía frente al caso de Angie Rodríguez y el DAPRE?

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal el 23 de octubre de 2026 para esclarecer posibles delitos e irregularidades administrativas en el DAPRE y otras entidades gubernamentales. Entre las personas citadas están las exdirectoras Angie Rodríguez y Laura Sarabia. La Procuraduría también realiza una indagación disciplinaria para identificar faltas como acoso, violencia de género y extralimitación de funciones.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.