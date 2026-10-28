La Fiscalía abrió una investigación de oficio por las denuncias relacionadas con el caso que involucra presuntos contratos estatales entregados a mujeres que habrían sido vinculadas con servicios sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

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En el marco de las indagaciones preliminares, el ente acusador citará a declarar a Carlos Ríos, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien fue quien presentó inicialmente las denuncias sobre 48 mujeres que, según su versión, habrían sido “instrumentalizadas”.

También serán escuchadas las entonces directoras del Dapre, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

Una de las diligencias principales será la declaración de Deicy Jiménez, quien entregó a Semana una entrevista en la que aseguró tener pruebas y detalles sobre la relación que habría sostenido con Petro. La Corte Suprema de Justicia también escuchará a Jiménez este jueves.

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La Fiscalía busca recopilar y verificar pruebas antes de escuchar a los principales involucrados.

Para ello, además de las declaraciones, ordenará inspecciones en el Dapre con el objetivo de obtener información sobre los contratos entregados a las mujeres señaladas en las denuncias.

El propósito es establecer si los hechos denunciados ocurrieron y determinar las posibles responsabilidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.