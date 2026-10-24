Según El Tiempo, el FBI y autoridades de Estados Unidos estarían ampliando las investigaciones sobre personas cercanas al presidente Gustavo Petro, como parte de una posible cuarta fase de sanciones.
Los investigadores indagan presuntos vínculos con corrupción, influencia criminal en tribunales y Policía, además de movimientos financieros y contratos.
Uno de los principales focos es el catalán Manel Grau, quien acompañó a la exprimera dama Verónica Alcocer en viajes a Venezuela y Emiratos Árabes.
El Tiempo señala que las autoridades estadounidenses estarían revisando sus desplazamientos, su participación en reuniones oficiales y posibles conexiones con contratos petroleros y tecnológicos.
También aparece Juliana Guerrero, cuya designación como viceministra de Juventudes fue cuestionada por presuntos títulos fraudulentos. Agentes federales habrían preguntado por ella, su hermana y supuestas misiones relacionadas con mediación de secuestros.
La nueva fase podría incluir retiro de visas, sanciones de la OFAC y remisión de casos a fiscales estadounidenses.
Entre los afectados por medidas anteriores figuran Ricardo Roa, Euclides Torres, Martha Peralta y varios congresistas relacionados con el escándalo de la UNGRD.
Las autoridades también rastrearían contratos y negocios vinculados con Venezuela, Abu Dabi, Ecopetrol, ISA, Internexa y CISA. Grau niega los señalamientos y anunció acciones legales contra quienes lo han acusado.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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