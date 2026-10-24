Según El Tiempo, el FBI y autoridades de Estados Unidos estarían ampliando las investigaciones sobre personas cercanas al presidente Gustavo Petro, como parte de una posible cuarta fase de sanciones.

Sigue a PULZO en Discover

Los investigadores indagan presuntos vínculos con corrupción, influencia criminal en tribunales y Policía, además de movimientos financieros y contratos.

Uno de los principales focos es el catalán Manel Grau, quien acompañó a la exprimera dama Verónica Alcocer en viajes a Venezuela y Emiratos Árabes.

El Tiempo señala que las autoridades estadounidenses estarían revisando sus desplazamientos, su participación en reuniones oficiales y posibles conexiones con contratos petroleros y tecnológicos.

Lee También

También aparece Juliana Guerrero, cuya designación como viceministra de Juventudes fue cuestionada por presuntos títulos fraudulentos. Agentes federales habrían preguntado por ella, su hermana y supuestas misiones relacionadas con mediación de secuestros.

La nueva fase podría incluir retiro de visas, sanciones de la OFAC y remisión de casos a fiscales estadounidenses.

Entre los afectados por medidas anteriores figuran Ricardo Roa, Euclides Torres, Martha Peralta y varios congresistas relacionados con el escándalo de la UNGRD.

Las autoridades también rastrearían contratos y negocios vinculados con Venezuela, Abu Dabi, Ecopetrol, ISA, Internexa y CISA. Grau niega los señalamientos y anunció acciones legales contra quienes lo han acusado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.