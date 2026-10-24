Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La controversia pública entre el expresidente Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, alcanzó un nuevo nivel tras el anuncio del abogado Alejandro Carranza sobre la presentación de acciones legales contra Rodríguez. Según Carranza, estas medidas se sustentan en declaraciones que, a su criterio, podrían configurar delitos como injuria y calumnia agravada, así como una posible afectación de datos personales. Las acusaciones derivan de afirmaciones públicas realizadas por Rodríguez sobre la vida privada del exmandatario y sobre el denominado "Pacto de Valledupar", tema que ya ha captado la atención de la Fiscalía según información de El Nuevo Día.

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Entre los puntos más delicados de la disputa está la versión de Rodríguez sobre presuntas reuniones mantenidas en Valledupar por funcionarios del Gobierno y líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar, señalando especialmente a Salvatore Mancuso. Rodríguez ha asegurado que estos encuentros, que según sus palabras buscaban avanzar en un proceso de paz, también habrían sido dirigidos —por instrucción directa de Petro, según ella— a obtener declaraciones de las AUC contra pesos pesados de la política colombiana como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. El abogado de Petro negó rotundamente que existiera tal directriz y pidió esclarecer quién pudo haber dado una orden de ese tipo. Asimismo, la Procuraduría abrió un expediente de carácter disciplinario para investigar estos hechos, sin que esto implique aún una decisión sobre la responsabilidad de las partes mencionadas.

Adicionalmente, las declaraciones de Rodríguez no se limitan a los supuestos pactos políticos. Entre sus acusaciones públicas figura la existencia de fiestas privadas, presencia de menores de edad y material audiovisual que habría sido usado para intentar presionar al expresidente a través de la entonces funcionaria Laura Sarabia. Carranza negó estos señalamientos y manifestó que ni Petro ni Sarabia hicieron parte de un esquema de extorsión o manipulación, agregando que cualquier dato sobre supuestos accesos a información confidencial debe ser aclarado judicialmente.

En respuesta, Rodríguez emitió un comunicado en el que anunció que no se retractará de lo dicho y que teme por su seguridad y la de su familia. A su vez, La Silla Vacía reportó que la exdirectora del Dapre interpuso una denuncia contra Petro por varios presuntos delitos, incluyendo tráfico de influencias y peculado por aplicación oficial diferente, señalando específicamente supuestas presiones para transferir un billón de pesos.

Por ahora, la controversia está en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán recopilar pruebas, contrastar versiones y determinar responsabilidades, sin que todavía exista una decisión de fondo.

¿Qué implicaciones legales podría tener la denuncia del abogado de Gustavo Petro contra Angie Rodríguez?

El abogado de Gustavo Petro anunció acciones legales por posibles delitos de injuria, calumnia agravada y vulneración de datos personales, según explicó en declaraciones citadas en El Nuevo Día. Si la autoridad judicial encuentra mérito, Rodríguez podría enfrentar procesos penales, aunque por ahora se trata solo del anuncio de las denuncias y no hay una sentencia sobre la responsabilidad de ninguna de las partes.

¿Cuáles son los señalamientos principales en la disputa entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro?

Las acusaciones de Angie Rodríguez incluyen supuestas reuniones con líderes de las AUC dirigidas a obtener declaraciones contra políticos, afirmaciones sobre fiestas privadas con menores y material audiovisual presuntamente usado como presión, así como cuestionamientos por supuestos traslados millonarios de recursos. El equipo legal de Petro rechaza todas estas versiones y pide que las autoridades sean quienes esclarezcan la verdad del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.