Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Laura Sarabia respondió el miércoles, 21 de octubre de 2026, a los señalamientos hechos por Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Rodríguez afirmó que Sarabia supuestamente habría utilizado fotografías y videos para ejercer presión sobre el expresidente Gustavo Petro. Ante estas acusaciones, Sarabia rechazó de manera tajante haber cometido tales actos y sostuvo que nunca ha tenido acceso ni ha usado material de esa índole para extorsionar a nadie, como lo manifestó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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De acuerdo con la información presentada, Sarabia instó públicamente a que las autoridades investiguen a profundidad el caso y solicitó que cualquier persona que pueda aportar pruebas frente a estos señalamientos lo haga directamente ante la Fiscalía. En este sentido, señaló que es fundamental esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos de esta naturaleza se resuelvan en la opinión pública sin sustento legal o judicial. Además, criticó que temas que involucran la dignidad de menores sean discutidos de forma pública en vez de ser denunciados ante las instancias competentes. Para Sarabia, asuntos de esta seriedad no deben relegarse al silencio ni a especulaciones, en especial cuando la protección de los niños está en juego.

El expresidente Gustavo Petro también se refirió al tema y salió en defensa de Sarabia, negando de manera enfática que hubiera sido víctima de chantaje durante el tiempo que trabajaron juntos en el Gobierno. Petro afirmó, a través de su cuenta en X, que "nunca sucedió que Laura Sarabia me chantajeara por ninguna razón", reafirmando además que su vínculo profesional y político con ella se ha conservado después de los hechos.

Las declaraciones de Rodríguez fueron el detonante de la controversia que ahora enfrenta versiones opuestas. Hasta el momento, según los pronunciamientos y reportes citados, no existen pruebas presentadas públicamente que sustenten las acusaciones. El caso vuelve a poner el foco sobre las tensiones internas entre antiguas funcionarias del Gobierno y resalta la importancia de que las instituciones aclaren los hechos, respetando siempre el debido proceso y la protección de los derechos de todos los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Laura Sarabia exactamente sobre las acusaciones de Angie Rodríguez?

Laura Sarabia aseguró en sus redes sociales que nunca ha tenido, visto o utilizado ningún material como el mencionado por Rodríguez y negó haber extorsionado o presionado a ningún funcionario. Además, solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar los hechos y pidió que cualquier prueba se entregue ante las autoridades competentes.

¿Cómo respondió Gustavo Petro a los señalamientos sobre supuesto chantaje?

El expresidente Gustavo Petro afirmó en X que en ningún momento fue chantajeado por Laura Sarabia, desmintiendo las acusaciones y defendiendo la relación profesional y política que mantiene con ella desde el Gobierno y hasta el presente, según lo reportado en los medios citados.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.