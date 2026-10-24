Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Gustavo Petro volvió a avivar un antiguo enfrentamiento político con Alejandro Ordóñez tras conocerse la designación de este último como ministro del Interior, anunciada por Abelardo De La Espriella el 21 de octubre de 2026. La reacción de Petro fue inmediata y a través de su cuenta de X (antes Twitter) recordó el proceso que llevó a su salida de la Alcaldía de Bogotá durante el periodo en el que Ordóñez se desempeñaba como procurador general de Colombia. Según expuso el jefe de Estado, aquello fue un proceso, en palabras suyas, “mañoso”, lo que evidencia la profundidad del conflicto personal y político que los enfrenta desde hace años.

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Tal como relató Petro, fue Ordóñez quien lo sacó de la Alcaldía en ese momento, hecho que posteriormente se convirtió en un asunto jurídico relevante en la esfera nacional e internacional. El presidente recalcó que logró regresar a su cargo después de que las distintas instancias judiciales le dieran la razón. Según la versión de Petro, ganó en escenarios clave como el Consejo de Estado, tribunales administrativos y jueces de Colombia. Además, este episodio tuvo implicaciones más allá de la jurisdicción nacional, pues fue elevado ante instancias del sistema interamericano de derechos humanos, donde se debatió específicamente la dimensión de sus derechos políticos tras el fallo inicial.

Junto a la reivindicación de sus triunfos judiciales, el actual mandatario añadió en su mensaje cuestionamientos a las creencias religiosas de Ordóñez y su llegada al gabinete, subrayando la importancia personal y simbólica que reviste este nombramiento. La frase con la que cerró su publicación, “Hay que volverlo a derrotar”, es una muestra abierta de la confrontación persistente que mantiene con el exprocurador y ahora ministro.

El nombramiento de Ordóñez no solo revive viejas heridas en la política nacional, sino que pone en primer plano debates sobre la legitimidad de ciertas decisiones tomadas en el pasado por figuras de alto rango del Estado, cuyos efectos aún resuenan en el panorama institucional y mediático. De acuerdo con el relato publicado por el propio Petro y citado por medios como El Nuevo Día, este episodio suma otra página a una disputa que, más allá de la coyuntura, ha marcado la trayectoria de ambos protagonistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro critica la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior?

Petro fundamenta su crítica en su historia personal y política con Alejandro Ordóñez, quien lo destituyó de la Alcaldía de Bogotá a través de un proceso que Petro califica como “mañoso”. Después de ganar todos los procesos judiciales relacionados ante distintas instancias, el presidente expresa su rechazo ante el nombramiento de su antiguo adversario en un cargo clave del gabinete, reflejando así la profundidad de su disputa.

¿Qué significa “proceso mañoso” en el contexto de la disputa entre Petro y Ordóñez?

El término “proceso mañoso”, utilizado por Petro, se refiere al procedimiento por el que fue apartado de la Alcaldía de Bogotá bajo la gestión de Ordóñez en la Procuraduría. Según el presidente, el proceso estuvo marcado por irregularidades o parcialidad, lo que derivó en controversias legales y discusiones sobre la legitimidad de la medida ante tribunales colombianos e instancias internacionales.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.