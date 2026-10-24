Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La política colombiana presenció un cambio significativo con la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo al Ministerio del Interior este jueves 22 de octubre de 2026. La decisión, que fue anunciada luego de que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitara dejar el cargo, marcó el final de una etapa y el inicio de otra con la designación de Alejandro Ordóñez, quien hasta el momento se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para tomar las riendas de esta cartera clave del Gobierno nacional. Según la información revelada, la carta de renuncia de Lara, fechada ese mismo 22 de octubre, subraya que su decisión es “libre, voluntaria e irrevocable”, remarcando que el procedimiento se formalizaba en tanto el presidente aceptara el documento.

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En su comunicación dirigida al mandatario, Lara no solo agradeció la confianza y el honor de liderar el Ministerio del Interior, sino que también manifestó plena disposición para “adelantar un proceso de empalme ordenado”. Esto implica acompañar a quien lo suceda y velar por una transición sin inconvenientes, de acuerdo con el texto citado en la carta y reportado por El Nuevo Día. A lo largo de su gestión, Lara resaltó acciones en materia de atención de emergencias, lucha contra la corrupción y regulación de protestas, temas que, según él, constituyeron ejes fundamentales de su paso por la entidad.

La salida de Rodrigo Lara deja en la agenda del Gobierno nacional varios retos por atender, justamente en un espacio vital para coordinar las relaciones entre los distintos sectores, las regiones y el Ejecutivo central. El anuncio del presidente De La Espriella acerca de la llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior fue el punto de partida para el proceso de sucesión y el empalme correspondiente, elemento que Lara mismo recalcó al proponer su disposición tanto para el mandatario saliente como para el nuevo titular designado.

El proceso de transición, de acuerdo con la información disponible en El Nuevo Día, quedará condicionado a la aceptación formal de la renuncia, estableciendo así un precedente en la dinámica política y administrativa del gabinete nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Rodrigo Lara Restrepo al Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara Restrepo presentó su renuncia luego de que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitara dejar el cargo. En su carta, Lara expresó que la salida es una decisión “libre, voluntaria e irrevocable”, y agradeció la confianza depositada durante su gestión. La renuncia se formalizará una vez el presidente acepte su dimisión, según El Nuevo Día.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior de Colombia?

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que Alejandro Ordóñez, quien hasta el momento ejercía como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), será el nuevo ministro del Interior. Ordóñez asumirá la dirección de la entidad tras el empalme correspondiente, de acuerdo con la información suministrada.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.