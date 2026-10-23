Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y asesor del presidente Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre el cambio en el Ministerio del Interior, tras la salida de Rodrigo Lara y la llegada de Alejandro Ordóñez.

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En una entrevista con El Tiempo, durante el Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena, Suárez rechazó las versiones que lo relacionan con la salida de Lara de esa cartera.

“Yo no respondo a chismes, no respondo a especulaciones”, afirmó el directivo al ser consultado sobre su eventual participación en esa decisión, según el periódico.

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Suárez también habló de la relación personal que mantiene con Lara desde hace años. Recordó que ambos se han acompañado durante momentos difíciles y destacó las ideas políticas del exministro.

“Lo único que le deseo es un futuro brillante como él, un liberal de ideas”, manifestó, de acuerdo con la entrevista.

Acá, ese frgamento:

🔴 “Yo puedo tener grandes amigos como Alejandro Ordóñez y Rodrigo Lara”, afirmó Carlos Suárez, principal asesor de Abelardo De La Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol. https://t.co/hprG3hiB7c — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 23, 2026

Qué dijo Carlos Suárez sobre Alejandro Ordóñez

Al referirse a Ordóñez, quien asumió el Ministerio del Interior tras su paso por la Procuraduría General de la Nación y la representación diplomática de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Suárez destacó las diferencias ideológicas entre el nuevo ministro y su antecesor.

El presidente de la junta de Ecopetrol sostuvo que puede mantener una amistad con personas que defienden posiciones políticas distintas. Como ejemplo, mencionó tanto a Ordóñez como a Lara.

“Ambos patriotas, pero con una visión totalmente diferente”, expresó a el Tiempo.

Suárez también vinculó la llegada de Ordóñez al Gobierno con la orientación ideológica que representa la administración de De la Espriella y con la propuesta política que, según dijo, obtuvo el respaldo de los votantes.

“El doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del ‘tigre’, que fue lo que nos dio, además, el triunfo en las urnas”, afirmó.

Finalmente, le dio la bienvenida al nuevo jefe de la cartera política con una expresión de respaldo: “Bienvenido, guerrero de todas las luchas”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.