Por: El Espectador

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Carlos Suárez, figura clave del entorno presidencial y presidente de la Junta de Ecopetrol, subió la temperatura en el Congreso Colombiano de Construcción de 2027, realizado en Cartagena, al presentar la conferencia “La batalla cultural: quién cuenta la historia del país”. Como aliado cercano del presidente Abelardo de la Espriella, Suárez planteó el escenario político que se avecina, advirtiendo: “tenemos cuatro años para aplastar la narrativa que durante décadas se instaló”. Según lo relatado por El Espectador, sus palabras se enmarcan en la antesala de las elecciones regionales de 2027, delineando desde ya lo que podría ser uno de los debates más vehementes de los próximos años.

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Durante su intervención, Suárez, también director ejecutivo de Estrategia & Poder, hizo referencia a la campaña electoral de Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, quien llegó a la Cámara de Representantes. Para el estratega, el resultado de la más reciente contienda electoral fue “un pequeño respiro (…) no hemos ganado nada, apenas estamos teniendo una oxigenación”. Continuó resaltando que la llegada a la presidencia representa una oportunidad para “cambiar, reinventarlos y seguir adelante con la evolución de nuestras ideas, con lo que está fundando a la sociedad colombiana”. Así lo detalló la fuente citada.

Tales declaraciones surgieron apenas horas después de la salida de Rodrigo Lara del Ministerio de Interior, una movida política interpretada como consecuencia de un pulso de poder en el que el presidente de la Junta de Ecopetrol habría tenido injerencia. De acuerdo con lo señalado por El Espectador, la gestión de Lara fue blanco de críticas de personas cercanas al consultor presidencial, especialmente en redes sociales, y su salida se asoció a diferencias al interior de la actual administración.

El protagonismo de Suárez en el panorama electoral no es nuevo. En octubre, manifestó en sus redes sociales que tras ganar “la batalla del 2026”, la meta está puesta en los comicios de 2027 y 2030, distanciándose de las “intrigas de los áulicos” y enfatizando su vocación de servicio directo al ciudadano. Las estrategias del sector de Suárez también incluyen la búsqueda de una fusión de fuerzas políticas, entre Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos, presentada ante el Consejo Nacional Electoral para extender la influencia alcanzada por De la Espriella en las urnas a otras regiones del país, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de Carlos Suárez en la estrategia política de Abelardo de la Espriella?

Carlos Suárez es uno de los principales asesores del presidente Abelardo de la Espriella y presidente de la Junta de Ecopetrol. De acuerdo con El Espectador, su liderazgo influye en la dirección estratégica del gobierno, en la narrativa cultural del país y en la organización de alianzas políticas de cara a las próximas elecciones regionales.

¿En qué consiste la fusión entre Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos en Colombia?

La fusión consiste en la unión de estos movimientos políticos para consolidar la fuerza alcanzada por De la Espriella en las elecciones y expandir su representación en gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas en todo el territorio colombiano. Esta solicitud fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral, según El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.