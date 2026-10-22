Por: Portal Bogotá

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El avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa demostrando logros concretos, aumentando las expectativas de la ciudadanía sobre la transformación del transporte público en la capital. Así lo confirmó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien anunció que el tren número 22 llegó a Cartagena este miércoles 21 de agosto de 2026. En palabras del mandatario, "ya hay 21 trenes del Metro en Bogotá. El 22 llegó ayer a Cartagena". Este nuevo tren está próximo a trasladarse al patio taller en Bosa, en el suroccidente de Bogotá, consolidando el crecimiento de la flota destinada a la futura operación del sistema ferroviario.

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El avance físico del proyecto, de acuerdo con el propio Carlos Fernando Galán, alcanzó un 83,73 % con corte al 30 de septiembre. Este porcentaje, comunicado oficialmente por la administración distrital, refleja el desarrollo significativo en varias áreas estratégicas del proyecto. Las obras del viaducto, el patio taller y la construcción de las estaciones en el suroccidente de la ciudad han impulsado este progreso. Destacó que "en las estaciones 1, 2 y 3 ya hay avances visibles en las fachadas y otros acabados", lo cual reafirma los hitos alcanzados en la infraestructura del sistema.

En cuanto a la tecnología implementada, la Línea 1 contará con trenes de 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura, conformados por seis vagones. Cada uno de estos trenes puede transportar hasta 1.800 usuarios, considerando una capacidad de 300 personas por vagón. De acuerdo con la información publicada, estos vehículos operarán bajo un sistema 100 % automático, prescindiendo de conductor; sin embargo, en situaciones excepcionales se utilizará el modo manual, especialmente durante operaciones de mantenimiento en las áreas del patio taller.

El impacto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la movilidad será notorio. Según los datos reportados, la velocidad comercial promedio será de 42,5 kilómetros por hora. Esto permitirá que, una vez inicien las operaciones comerciales en marzo de 2028, un ciudadano que realice su trayecto desde la estación 1 de Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 tarde únicamente 27 minutos en completar su recorrido. En la actualidad, este mismo desplazamiento podría requerir hasta dos horas, lo que evidencia la magnitud del beneficio esperado para los usuarios del transporte público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trenes ya han llegado a Bogotá para la Línea 1 del Metro?

De acuerdo con lo expresado por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al momento ya hay 21 trenes del Metro en la ciudad. El tren número 22 llegó recientemente a Cartagena y su traslado a Bogotá se efectuará en los próximos días, incrementando así el número de unidades en el sistema.

¿Cuál es la capacidad y velocidad de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según la información oficial proporcionada, los trenes de la Línea 1 cuentan con seis vagones y pueden llevar hasta 1.800 pasajeros en cada viaje. Cada vagón está diseñado para transportar 300 personas. En cuanto a la velocidad comercial, los trenes alcanzarán un promedio de 42,5 kilómetros por hora, permitiendo recorridos significativamente más cortos en comparación con los medios actuales de transporte público en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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