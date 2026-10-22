Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana y sus alrededores continúan enfocando sus esfuerzos en el uso responsable del agua, evidenciando un compromiso palpable en cifras recientes reveladas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según la entidad, el análisis de los datos de consumo de agua facturada, correspondientes al primer semestre de 2026 y comparados con el mismo periodo de los años 2023, 2024 y 2025, demuestra que los usuarios mantienen muchos de los hábitos adquiridos durante los episodios de racionamiento anteriores. El año 2023 fue el punto de referencia, pues marcó el antes y después en la gestión del recurso hídrico para la región.

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La cantidad de agua despachada desde las plantas de tratamiento ha permanecido en 17,6 metros cúbicos por segundo, incluso tras la incorporación de 120.000 nuevos usuarios. Al analizar los consumos por usuario, la EAAB enfatizó que, en el primer semestre de 2026, el promedio mensual descendió a 11,08 metros cúbicos frente a los 11,51 registrados durante el mismo lapso en 2023. Así, el ahorro y uso eficiente del líquido vital se evidencian en la vida diaria de más de 2,5 millones de usuarios evaluados, cuyos hábitos se desglosan según estrato, tipo de usuario y zona de residencia.

En cuanto a las Áreas de Prestación del Servicio (APS), Bogotá fue la localidad que más ahorro reportó en el período estudiado, con descensos mensuales de entre 5 % en enero y 2,3 % en junio, culminando en un promedio semestral de 4,1 %. Otros municipios tuvieron comportamientos diversos; mientras Soacha mostró una reducción de apenas 1,3 %, Tocancipá experimentó un alza explicada por la conexión de nuevas industrias, y en ciertas zonas de Zipaquirá se observaron incrementos notables desde marzo.

El ahorro varía según el estrato socioeconómico. Los estratos 4, 5 y 6 lideraron las reducciones, con promedios mensuales de 8,4 %, 8,1 % y 9 %, respectivamente, mientras que estratos 2 y 3 marcan disminuciones más moderadas, de 2 % y 4 %. Los usuarios del estrato 1, en cambio, vieron incrementado su consumo en 7,2 %, aunque la EAAB atribuye esto al ingreso de 39.000 nuevos usuarios y no a un cambio en los patrones de consumo.

En 16 de 19 localidades bogotanas se registró un consumo inferior al de 2023, destacando Fontibón (13,3 % de ahorro), Los Mártires, Barrios Unidos y La Candelaria. Sectores como Bosa o Tunjuelito mostraron ahorros mínimos, y únicamente en tres localidades—Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Usme—hubo ligeros aumentos.

Por tipo de usuario, el sector especial (entidades sin ánimo de lucro) lideró la reducción con un 8,6 %, seguido del sector comercial (6,1 %) y el residencial (4,3 %). El comportamiento multisectorial señala también aumentos en multiusuarios (edificios o conjuntos con unidades independientes) y en el sector oficial. Para la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, los resultados reflejan una ciudadanía mayoritariamente responsable y una oportunidad para fortalecer la cultura del ahorro.

Aunque la EAAB descarta riesgo de desabastecimiento de agua durante el actual fenómeno de El Niño, la funcionaria reitera que "es necesario mantener un consumo adecuado del agua como una buena práctica para garantizar la sostenibilidad del recurso".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el comportamiento en el consumo de agua por estrato socioeconómico en Bogotá durante el primer semestre de 2026?

De acuerdo con el análisis de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los estratos socioeconómicos altos (4, 5 y 6) registraron los mayores ahorros, promediando entre 8,1 % y 9 % de reducción en el consumo mensual frente a 2023. Los estratos 2 y 3 tuvieron disminuciones más moderadas (2 % y 4 %) y el estrato 1 aumentó su consumo en un 7,2 %, incremento atribuido al ingreso de nuevos usuarios y no a un cambio en los hábitos de consumo.

¿Qué significa ‘multiusuario’ en el contexto del consumo de agua en Bogotá?

En el informe de la EAAB, ‘multiusuario’ hace referencia a edificaciones que agrupan varias unidades independientes—como apartamentos, oficinas o locales—bajo una medición general del consumo de agua. En este contexto, el consumo de los multiusuarios superó al del 2023 durante los meses evaluados, principalmente por el aumento de la demanda conjunta en estas edificaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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