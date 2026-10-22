Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá encendió las alarmas tras encontrar una serie de posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la educación pública en la ciudad. En cuatro auditorías realizadas durante el tercer trimestre de 2026, este organismo de control identificó 17 hallazgos fiscales que alcanzan un monto global de $6.899 millones, repartidos entre la Secretaría de Educación y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De acuerdo con los datos revelados, 10 hallazgos afectan a la Secretaría, por un valor total de $3.143 millones, mientras que los siete restantes corresponden a la Universidad Distrital y ascienden a $3.756 millones.

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La información recabada por la Dirección del Sector Educación de la Contraloría fue detallada por Cristian Nicolay Rodríguez, quien explicó que los hallazgos se dividieron en cuatro grandes temas: obras públicas, educación inclusiva, contratación en el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (IDEXUD), y deficiencias en el recaudo de cuotas partes pensionales. Según lo informado por la Contraloría, una de las principales preocupaciones surgió de un convenio interadministrativo entre la Universidad Distrital y la Alcaldía Local de Kennedy, donde se hallaron pagos por más de $1.430 millones sin soporte documental, situación que pone bajo cuestionamiento la supervisión y el control sobre estos dineros.

A este hallazgo se suma otro por más de $829 millones, relacionado con la falta de recaudo oportuno de cuotas partes pensionales, es decir, recursos que debieron haberse recuperado de otras entidades para costear pensiones compartidas de exempleados públicos. La Contraloría también encontró fallas en la gestión, ejecución y supervisión de contratos financiados con recursos públicos dentro de la Universidad Distrital, con el monto total de los hallazgos en esta institución llegando a $3.756 millones.

En cuanto a la Secretaría de Educación del Distrito, el informe resalta deficiencias en la planeación y diseño de la construcción del colegio Cardenal Luque en Engativá. Estas falencias obligaron a hacer correcciones en la cimentación de la obra y ocasionaron pagos adicionales superiores a $849 millones, resultado que significa un importante hallazgo fiscal atribuido a una inadecuada estructuración desde la etapa previa a la ejecución.

Adicionalmente, la Contraloría recordó un antecedente en que se profirió un fallo de responsabilidad fiscal, en segunda instancia, por más de $30.000 millones contra la Universidad Distrital por hechos ocurridos entre 2012 y 2019, aunque aclaró que este episodio es independiente de las auditorías hechas en 2026. Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y control sobre el uso de los recursos públicos en educación en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades halladas por la Contraloría en recursos para educación en Bogotá?

La Contraloría de Bogotá encontró 17 hallazgos fiscales por $6.899 millones, asociados principalmente a pagos sin soporte documental, pagos adicionales en obras públicas debido a errores en la planeación, deficiencias en la supervisión de contratos y problemas en el recaudo de cuotas partes pensionales. Los casos más destacados se identificaron en un convenio entre la Universidad Distrital y la Alcaldía de Kennedy, así como en la construcción de un colegio en Engativá.

¿Qué es una cuota parte pensional y por qué fue motivo de hallazgo en la Universidad Distrital?

La cuota parte pensional corresponde a la porción de recursos que una entidad debe pagar o recuperar para financiar las pensiones compartidas de exempleados públicos. En el caso de la Universidad Distrital, la Contraloría identificó deficiencias en el recobro de estos fondos, lo que generó un hallazgo fiscal por más de $829 millones debido a la falta de oportunidad en el recaudo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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