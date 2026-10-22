Por: El Espectador

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El ambiente político en Colombia ha vivido una de sus semanas más intensas tras la sorpresiva salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, sacudida que ha impactado directamente la relación entre el Congreso y el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según información recogida por El Espectador, la noticia se conoció mientras avanzaba el debate de la ley de sometimiento en las Comisiones Primeras Conjuntas, y fue comunicada por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Este episodio ha incrementado las tensiones preexistentes y coloca bajo la lupa la capacidad del gobierno para mantener los consensos necesarios en su agenda legislativa.

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Ahora, el foco político se dirige hacia Alejandro Ordóñez, exprocurador y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha sido considerado para asumir la cartera del Interior. Ordóñez es cercano a Carlos Suárez, estratega del presidente De la Espriella, y su eventual llegada al ministerio genera dudas, especialmente porque no cuenta con experiencia en el Capitolio ni ha estado recientemente vinculado al escenario político nacional. Estas inquietudes han sido manifestadas tanto por sectores oficialistas como de oposición, que temen un debilitamiento del diálogo en un momento donde “se necesitan más puentes y mayor interlocución y diálogo, no menos”, en palabras del senador Andrés Forero (Centro Democrático), citadas en su cuenta de X.

El gobierno no ha logrado consolidar una 'luna de miel' con el Congreso. Ejemplo de ello fue la salida de los 26 representantes liberales de la discusión del Presupuesto General, tras sentirse "maltratados" por los comentarios del presidente hacia la gobernadora Girley Ordoñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz. A esto se suma la derrota sufrida con la elección de Honorio Henríquez (Centro Democrático) en la presidencia del Congreso, en lugar de Alfredo Deluque (Partido de la U), favorito de la Casa de Nariño, y las fuertes divergencias internas durante la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con El Espectador, Rodrigo Lara enfrentaba fuertes críticas incluso dentro del sector oficialista, y recibió múltiples señalamientos por la contratación de Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente no se concretó. Ahora, el gobierno necesita reencauzar su agenda legislativa: la ley de sometimiento avanza contrarreloj, mientras que el estatuto antiterrorista y la iniciativa de "ajuste fiscal" también están sobre la mesa. Mientras se formaliza el nombramiento de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de forma temporal la dirección del Interior, un cargo clave de cara a las próximas decisiones legislativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior afecta la agenda legislativa del gobierno?

La salida de Rodrigo Lara ha generado incertidumbre porque, según El Espectador, se produce en pleno trámite de proyectos clave, como la ley de sometimiento. Además, ocurre en un momento en que hay tensiones en el Congreso, donde el gobierno necesita mantener conversaciones abiertas y consensos para avanzar en iniciativas estratégicas. El reemplazo en una cartera tan política podría hacer más lenta la radicación y aprobación de leyes fundamentales.

¿Quién es Alejandro Ordóñez y por qué su posible llegada al Ministerio del Interior es polémica?

Alejandro Ordóñez es un exprocurador y embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), conocido por su defensa de posiciones conservadoras. De acuerdo con El Espectador, su evento nombramiento genera escepticismo en el Congreso porque, aunque es cercano al círculo del presidente De la Espriella, carece de experiencia previa en el Capitolio y su figura no promueve necesariamente el diálogo amplio que sectores tanto oficialistas como de oposición exigen en este momento clave.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.