Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Abelardo de la Espriella realizó un nuevo movimiento en su gabinete presidencial al nombrar a Alejandro Ordóñez Maldonado como ministro del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara. Este cambio es el segundo en menos de tres meses de mandato y se anunció a través de las redes sociales oficiales del presidente. Ordóñez dejará su puesto como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para asumir un papel clave en la mediación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente después del revés sufrido por el gobierno debido a un error en el trámite del presupuesto, que generó una crisis en la agenda legislativa. De acuerdo con El Espectador, durante el proceso de transición, Iván Cancino, ministro de Justicia, desempeñará de manera temporal las funciones del Ministerio del Interior.

Sigue a PULZO en Discover

Además de su paso por la OEA, Alejandro Ordóñez cuenta con una larga trayectoria en el sector público. Inició como concejal de Bucaramanga, ascendió en la rama judicial, fue magistrado y presidente del Consejo de Estado, y alcanzó notoriedad nacional al ser procurador general entre 2009 y 2016, aunque su reelección fue anulada por el Consejo de Estado debido a irregularidades. Durante su gestión, protagonizó decisiones polémicas, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hecho que derivó en un fallo internacional en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la violación de derechos políticos del hoy expresidente.

Ordóñez es reconocido por sus posturas conservadoras y su influencia en la derecha colombiana. Lideró la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y fue candidato a la presidencia, además de desempeñarse como embajador ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente bajo el mandato de De la Espriella. En sus declaraciones como diplomático, enfatizó la importancia de la "batalla cultural", la fe religiosa y la seguridad hemisférica como ejes de la política exterior colombiana. Además, anunció el regreso de Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, que sostiene que "no existe un derecho internacional al aborto", con efectos considerados políticos y no jurídicos.

El nombramiento de Ordóñez ha provocado reacciones encontradas en el Congreso. Mientras miembros del partido oficialista consideran que se requiere mayor diálogo y construcción de consensos, el sector de la oposición recuerda las posiciones conservadoras y decisiones controvertidas de Ordóñez cuando fue procurador. Según El Espectador, se prevé que el nuevo ministro del Interior tenga el reto de recomponer la relación con el Congreso y gestionar la aprobación de iniciativas como el estatuto antiterrorista y el proyecto “antimermelada”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alejandro Ordóñez y cuál ha sido su trayectoria política?

Alejandro Ordóñez es un político y jurista colombiano con amplia experiencia en el sector público. Comenzó su carrera como concejal de Bucaramanga y ocupó cargos relevantes en la rama judicial, llegando a presidir el Consejo de Estado. Alcanzó notoriedad al ejercer como procurador general entre 2009 y 2016, cargo en el que tomó decisiones polémicas, como la destitución de Gustavo Petro. Su reelección en la Procuraduría fue anulada por irregularidades y, tras aspirar a la presidencia, fue nombrado embajador ante la OEA, donde defendió posturas conservadoras y criticó políticas multilaterales.

¿Cuáles han sido las reacciones políticas ante la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior?

Según El Espectador, la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior generó diversas reacciones. Desde el oficialismo, algunos legisladores consideran que se necesita fortalecer el diálogo y construir consensos para avanzar en la agenda legislativa, mientras que la oposición insiste en los riesgos de su línea conservadora y critica decisiones pasadas, especialmente relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. El reto principal para Ordóñez será recomponer la relación Ejecutivo - Congreso y gestionar el trámite de proyectos clave.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.