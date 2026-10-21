Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se convierte una vez más en el epicentro para la reflexión sobre la paz y la reconciliación en Colombia, con la realización de la segunda jornada del Congreso Académico ‘10 años del Acuerdo de Paz: balance y prospectiva desde el corazón de Bogotá – La paz se hace al andar’. Este evento, que tendrá lugar el 22 de octubre de 2026 en la Universidad Externado, busca reunir voces diversas para analizar los avances y retos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado hace una década, como lo indica el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La cita en el centro de la ciudad congrega a representantes de instituciones, organizaciones sociales y académicos en torno a un diálogo necesario sobre el futuro de la reconciliación nacional.

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Uno de los paneles destacados de la jornada será el de instalación, en el que participará Humberto de la Calle, quien fuera jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional en los diálogos de paz desarrollados en La Habana. Junto a él estarán Diego Martínez, asesor jurídico de dichos diálogos, y Andrés González, coordinador del Centro Externadista de Paz, marcando así el inicio de un ciclo de conversaciones profundas desde las 9:00 a. m. Más adelante, a las 5:00 p. m., el panel central contará con la intervención de Diana María Vega Laguna, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y próxima vicepresidenta de esa entidad; además de John León, director de la Corporación Humanitaria Reencuentros, y Juan Carlos González, miembro fundador de REVIPAZ, la Fundación Renacer para Vivir en Paz.

Durante estas actividades, se abordarán temas cruciales para la consolidación de la paz, como el acceso a la justicia, la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas, así como la necesidad de articular las perspectivas institucionales, académicas y sociales. Según Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, la paz debe trascender lo firmado y reflejarse en la cotidianidad, recuperando la confianza y garantizando derechos a las comunidades. Expresó que “la paz no puede ser únicamente un compromiso firmado entre las partes; debe convertirse en una realidad que se estudia, se debate, se construye colectivamente y se vive en los territorios”.

Así, la participación de la localidad de La Candelaria cobra sentido al conectar procesos de memoria y reincorporación, aportando al análisis colectivo de los desafíos que aún persisten para materializar el anhelo de paz. El Congreso continuará hasta el 23 de octubre, manteniendo abierta la invitación al diálogo entre distintas instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales temas del Congreso Académico sobre los 10 años del Acuerdo de Paz en Bogotá?

El Congreso Académico ‘10 años del Acuerdo de Paz: balance y prospectiva desde el corazón de Bogotá – La paz se hace al andar’ centra sus discusiones en el análisis de los avances, tareas pendientes y retos actuales en la implementación del Acuerdo de Paz. Los participantes abordan temas como el acceso a la justicia, el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y la importancia de articular esfuerzos entre instituciones, academia y organizaciones sociales, según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los debates del Congreso Académico?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representada por la magistrada Diana María Vega Laguna, cumple un papel relevante en el panel central al aportar su visión sobre justicia transicional. La JEP es la entidad encargada de investigar, esclarecer y sancionar los delitos más graves del conflicto armado en Colombia, facilitando el acceso a la verdad y la reparación, aspectos fundamentales para la consolidación de la paz según lo planteado en el Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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