Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió recientemente a su nuevo presidente, en una votación desarrollada al interior de la Sala Plena que comprometió a 38 magistrados. Danilo Alfonso Rojas Betancourth fue escogido con 23 votos, superando a la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, quien tuvo 11 apoyos, y al magistrado Camilo Suárez Aldana, que obtuvo dos votos; hubo dos votos en blanco. Según informó El Espectador, Rojas Betancourth asumirá la presidencia de la JEP desde el 5 de noviembre, cuando quien lideraba la entidad hasta entonces, Alejandro Ramelli Arteaga, entregue el cargo, cerrando su período iniciado en noviembre de 2024.

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La JEP es reconocida por ser el mecanismo judicial derivado del Acuerdo de Paz de 2016, con el mandato de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado colombiano. El presidente de la JEP asume la tarea de coordinar, dirigir y representar a esta jurisdicción transicional, cuya estabilidad institucional enfrenta retos como la reducción significativa de su presupuesto, que para 2027 asciende a 181.000 millones de pesos colombianos, tema que aún debe ser definido en el Congreso de la República. Además, enfrenta el desafío del diálogo pendiente con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con el que hasta la fecha no ha logrado concertaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la justicia transicional.

Danilo Rojas Betancourth, además de haber sido candidato a la presidencia de la JEP en dos ocasiones anteriores, integra el Tribunal para la Paz, específicamente en la Sección de Apelaciones, considerada la última instancia dentro de la jurisdicción transicional. Su trayectoria profesional es amplia. Nació en San Antonio, Tolima, es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en instituciones jurídico-políticas y derecho público. Realizó una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad Nacional de Colombia. En su recorrido profesional, ha trabajado como consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR).

Asimismo, tuvo a su cargo la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango y ejerció como consejero de Estado, cargo que presidió en 2016. Durante su tiempo en la JEP, Rojas Betancourth ha defendido reiteradamente el carácter fundamental de la entidad y sus competencias dentro del marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los retos que enfrenta Danilo Rojas Betancourth como nuevo presidente de la JEP?

Danilo Rojas Betancourth deberá sortear desafíos como la reducción del presupuesto de la JEP, que en 2027 se proyecta en 181.000 millones de pesos colombianos, y la falta de diálogo hasta el momento con el gobierno actual de Abelardo de la Espriella. También tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento de la justicia transicional, especialmente en tiempos de incertidumbre institucional, según El Espectador.

¿Qué significa la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz y cuál es su función?

La Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, donde actualmente ejerce Danilo Rojas, es la instancia encargada de resolver los recursos contra sentencias de primera instancia en la JEP, permitiendo el cierre jurídico definitivo de los expedientes dentro de la justicia transicional, tal como explicó El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.