Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido caricaturista colombiano Julio César González, más conocido como Matador, denunció públicamente el despido de su esposa de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, después de tres décadas de trabajo. Esta declaración se produjo a través de su cuenta oficial en la red social X, el viernes 16 de octubre de 2026, en medio de un ambiente marcado por varias controversias protagonizadas por Matador durante esa semana. Según la denuncia, la decisión fue tomada por la junta directiva de la compañía prestadora de servicios y aprobada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien hace parte de ese organismo, de acuerdo con la acusación de Matador. El caricaturista cuestionó abiertamente el papel del mandatario local y finalizó invitando a la opinión pública a “sacar conclusiones”. Hasta el momento, la información compartida es solamente su denuncia pública; no se han conocido motivos concretos del despido, ni existen datos que permitan confirmar si hubo, o no, vulneraciones de derechos laborales.

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Este episodio se suma a otros eventos recientes que han situado nuevamente a Matador en el foco de la discusión pública. El 11 de octubre comenzó otra controversia, luego de que el caricaturista publicara mensajes críticos dirigidos a Ana Lucía Pineda, la primera dama de Colombia, por la gestión de ayuda a los damnificados tras el terremoto que afectó a Pereira y la región del Eje Cafetero. Sus afirmaciones generaron un amplio rechazo desde el Gobierno nacional y la apertura de una indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a Matador por un presunto caso de injuria agravada. Además de la investigación judicial, un grupo de mujeres y lideresas sociales protestó el 16 de octubre frente a su residencia en Dosquebradas, Risaralda, exigiendo respeto hacia la dignidad de las mujeres.

En el mismo periodo, Matador fue vinculado a una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios celebrado con el Fondo Colombia en Paz, durante la administración del presidente Gustavo Petro. Según reportes divulgados el 16 de octubre, el contrato tenía un valor inicial de 257 millones de pesos y contemplaba la elaboración de caricaturas para divulgar el Acuerdo de Paz. Tanto la indagación relacionada con este contrato como el proceso por sus publicaciones son investigaciones independientes y no constituyen por sí solas una declaración de responsabilidad penal. En relación con el despido de su esposa, hasta la fecha de los reportes, no había pronunciamiento oficial de Aguas y Aguas de Pereira ni del alcalde Mauricio Salazar sobre la denuncia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué despidieron a la esposa de Matador de Aguas y Aguas de Pereira?

De acuerdo con la información suministrada por Matador en su denuncia pública, la junta directiva de Aguas y Aguas de Pereira, integrada por el alcalde Mauricio Salazar, aprobó el despido de su esposa tras 30 años de servicio. Sin embargo, no se han hecho públicos los motivos oficiales de la decisión, por lo que no es posible establecer las causas específicas ni confirmar si existió alguna irregularidad laboral.

¿Cuál es la denuncia penal relacionada con Matador y el Fondo Colombia en Paz?

La denuncia penal presentada ante la Fiscalía está relacionada con supuestas irregularidades en un contrato firmado con el Fondo Colombia en Paz, durante el gobierno de Gustavo Petro. El contrato, por un valor aproximado de 257 millones de pesos, contemplaba la difusión del Acuerdo de Paz mediante caricaturas. Hasta el momento, la denuncia solo se encuentra en fase de investigación y no implica una responsabilidad penal definida.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.