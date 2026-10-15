Por: El Espectador

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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, abordó recientemente, en una sesión de control político de la Comisión Legal de Paz, las preocupaciones sobre la escasa ejecución del Acuerdo de Paz desde su firma en 2016. Ríos, quien también ostenta el cargo de comisionado de Paz, señaló de manera enfática que el gobierno anterior fue el de “peor ejecución” en materia de implementación, puesto que, según sus datos, solo alcanzó un 4,66 % de cumplimiento en el Plan Marco de Implementación (PMI). Esta afirmación, citada por El Espectador, se presentó en medio del debate sobre el rumbo de la política de seguridad y la verdadera dimensión de los cambios prometidos en campaña por el actual jefe de Estado.

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Durante esta sesión, se anticiparon posibles movilizaciones para el 24 de noviembre, fecha que marca una década desde la firma de los acuerdos en el Teatro Colón de Bogotá. En ese contexto, el funcionario de la administración de Abelardo de la Espriella advirtió sobre las dificultades financieras que enfrenta el Estado. Indicó que la administración anterior ejecutó el 80 % del Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai), lo que deja al gobierno sin recursos suficientes incluso para cubrir la nómina hasta diciembre.

El epicentro del debate en el Capitolio giró en torno a los ajustes presupuestales previstos para las entidades creadas tras el Acuerdo. Mientras la oposición insiste en la necesidad de fortalecerlas y protegerlas, el oficialismo fundamenta los recortes en la crisis fiscal y el elevado endeudamiento heredado, tal como expresó el senador Santiago Barreto del Partido Conservador. Por otro lado, voces como la del senador David Racero, del Pacto Histórico, defendieron la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional y la Reforma Rural Integral.

Carolina Corcho, legisladora de la misma colectividad de izquierda, se sumó a las críticas por los recortes al presupuesto de la JEP, señalando que esta justicia transicional enfrenta presiones tanto presupuestales como políticas. Manifestaciones de apoyo, como el plantón reciente frente a la sede de la JEP, refuerzan la relevancia del debate. En el trasfondo, el expresidente Juan Manuel Santos ha abogado por el fortalecimiento y la financiación plena de las entidades derivadas del Acuerdo de Paz, mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha hecho llamados de atención sobre varios puntos críticos pendientes en la implementación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se discute la financiación de las entidades creadas por el Acuerdo de Paz en Colombia?

La discusión sobre la financiación de entidades creadas con el Acuerdo de Paz surge del choque entre los ajustes fiscales que impulsa el actual gobierno y la defensa de estos organismos, considerados esenciales para cumplir los objetivos de la paz establecida en 2016. De acuerdo con lo expuesto en la Comisión Legal de Paz y citado por El Espectador, la falta de recursos adecuados amenaza la operatividad de instituciones clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e impulsa debates políticos y sociales respecto al compromiso estatal con la implementación del acuerdo.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué su presupuesto genera debate?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un órgano de justicia transicional creado tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Su función es investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado. Según las intervenciones recogidas en la sesión del Capitolio, el presupuesto de la JEP es motivo de controversia porque sectores oficialistas consideran que representa un “derroche” y favorece la “impunidad”, mientras que la oposición y otras voces defienden la necesidad de su financiación para garantizar el cumplimiento efectivo del proceso de paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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