Por: El Espectador

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En las últimas semanas, el proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 enfrentó un revés significativo tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta entidad decretó, recientemente, la pérdida de personería jurídica para Comunes, el partido político que surgió a raíz del acuerdo, después de no conseguir en estas elecciones de 2026 los votos requeridos para mantener su estatus legal. Esta decisión afecta a una colectividad que había logrado presencia en el Congreso durante los últimos ocho años, un hecho que no era casual, sino resultado directo del segundo punto y parte del tercero del pacto que hace una década sellaron en La Habana el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc.

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El segundo punto del Acuerdo de Paz, según lo estipulado en el documento original y citado en el texto, propuso como consigna central "una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política". Su objetivo era robustecer el pluralismo democrático y asegurar la inclusión de voces anteriormente marginadas del panorama político colombiano.

Sin embargo, el balance una década después presenta claros desafíos en materia de cumplimiento. Un informe del instituto Kroc, fechado en mayo y citado en este análisis, reveló que, a noviembre de 2025, solo el 14% de las disposiciones del punto 2 se había completado. Además, el reporte detalló que un 27% permanecía en estado intermedio, el 37% solo en estado mínimo y el 22% ni siquiera había iniciado implementación. Estas cifras muestran que, pese a los avances y a la representación lograda por Comunes en el Congreso, gran parte de los compromisos para la ampliación democrática permanecen como tareas pendientes o poco desarrolladas.

Esta situación revela que, aunque la inclusión política concebida en el Acuerdo de Paz generó mecanismos como la creación de un nuevo partido y curules aseguradas, el avance real hacia un pluralismo robusto y una participación genuina aún enfrenta obstáculos. La decisión del CNE no solo marca el fin de una etapa para Comunes, sino que subraya los retos que persisten en la consolidación de los acuerdos alcanzados en La Habana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dificultades ha enfrentado la implementación del segundo punto del Acuerdo de Paz?

De acuerdo con el informe del instituto Kroc citado en el texto, la implementación del segundo punto del Acuerdo de Paz ha enfrentado avances lentos y parciales. Solo el 14% de sus disposiciones se considera completado, mientras que la mayoría de las acciones acordadas permanecen en estados intermedios, mínimos o ni siquiera han iniciado. Esto indica que los retos principales han sido el desarrollo efectivo de reformas para la inclusión política y la consolidación de nuevos actores en el escenario político nacional.

¿Qué consecuencias tiene la pérdida de personería jurídica del partido Comunes?

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de quitarle la personería jurídica a Comunes significa que este partido, surgido de los acuerdos de 2016, ya no mantiene reconocimiento legal como organización política. Durante ocho años, Comunes tuvo participación asegurada en el Congreso como parte central de la ampliación democrática pactada en La Habana, pero al no lograr los votos necesarios en las elecciones, pierde estos beneficios y se convierte en un ejemplo de los retos aún pendientes en el fortalecimiento del pluralismo político en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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