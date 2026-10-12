Por: Portal Bogotá

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El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá abrirá sus puertas a ‘Hasta que amemos la vida’, la nueva propuesta musical de César López, un evento que promete ser mucho más que un simple concierto. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este encuentro, programado para el 3 de noviembre de 2026 a las 8 p. m., reunirá canciones, relatos y testimonios de voces que, desde diferentes territorios, han optado por hacer de la paz un camino posible. La entrada a este espectáculo será con boletería.

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El camino para materializar este proyecto estuvo lleno de desafíos. Según relató César López, el equipo enfrentó momentos de incertidumbre e incluso la posibilidad de que el concierto no llegara a realizarse. Sin embargo, mensajes provenientes de diversas regiones alentaron a no abandonar la iniciativa. López expresó: “Nos decían: no se rindan, sigan buscando, esto vale la pena. Nosotros lo hicimos, y por eso hoy podemos decir que hay concierto”. Estas palabras resumen el espíritu de ‘Hasta que amemos la vida’: insistir y persistir, aun cuando resulta más fácil detenerse.

César López acumula más de tres décadas visitando comunidades impactadas por el conflicto armado y la violencia en Colombia. De esos recorridos emergieron historias, canciones y aprendizajes que ahora cobrarán vida sobre el escenario. Destaca entre los símbolos de López la Escopetarra, un instrumento fabricado a partir de un fusil, que representa la transformación de la violencia en creación artística y musical.

Este evento tiene además una importancia especial, pues coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Sobre el escenario, López compartirá con figuras como Patricia Ariza, Vera Grabe, Gloria Cuartas, Adriana Vásquez, Brigitte Baptiste y la colectiva artística Resistencia Chiquita, además de las voces de Adriana Lucía y Majida Issa, acompañadas por el coro de la Universidad Pedagógica Nacional. El rol de las madres de MAFAPO (Madres de los falsos positivos) será central, resaltando la memoria y la exigencia de verdad y justicia.

La experiencia comenzará desde las 6 p. m., permitiendo a los asistentes recorrer una exposición de serigrafía y cartelismo con obras de jóvenes creadores, junto a la intervención ‘Te busco’, parte del proceso ‘Ausentes, estrellas presentes’ del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que aborda el drama de la desaparición forzada.

De acuerdo con las palabras de López, mantener abiertos estos espacios artísticos es una forma de resistencia. “Este tipo de eventos por la esperanza radical, por la no violencia, por la paz, por la vida, por la memoria, por la justicia social, no pueden desaparecer”, afirma el músico.

La invitación al concierto no es solo para escuchar música, sino para participar activamente en la construcción de memoria y la defensa de la vida, sumando voces y presencias en un acto colectivo de esperanza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Escopetarra y por qué es importante para el concierto de César López?

La Escopetarra es un instrumento elaborado por César López a partir de un fusil, transformándolo en una guitarra para simbolizar el cambio de un objeto de violencia en una herramienta de creación musical. Este símbolo es esencial en el concierto porque representa la posibilidad de convertir el dolor y la guerra en mensajes de paz y memoria, elementos centrales de la propuesta ‘Hasta que amemos la vida’.

¿Quiénes participarán en el concierto ‘Hasta que amemos la vida’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

En el evento participarán César López, Patricia Ariza, Vera Grabe, Gloria Cuartas, Adriana Vásquez, Brigitte Baptiste, la colectiva artística Resistencia Chiquita, Adriana Lucía, Majida Issa, el coro de la Universidad Pedagógica Nacional y las madres de MAFAPO. La participación de estos artistas y liderazgos sociales busca crear un espacio colectivo para la memoria y la paz en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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