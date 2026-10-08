Por: Portal Bogotá

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En el corazón de Bogotá, la localidad de La Candelaria será escenario de un evento clave para analizar y debatir sobre la paz en Colombia, a diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Según información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la alcaldía local de La Candelaria ha programado para los días 21, 22 y 23 de octubre el congreso titulado “10 años del Acuerdo de Paz: Balance y Prospectiva Nacional desde el Corazón de Bogotá”. Este encuentro pretende abrir espacios de diálogo y memoria para repensar la construcción de paz y evaluar sus avances y desafíos actuales.

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Durante tres jornadas completas, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., distintos sectores de la sociedad convergerán en espacios de análisis y reflexión. De acuerdo con lo dicho por los organizadores, participarán aproximadamente 400 representantes de diversos sectores, incluyendo víctimas del conflicto armado, firmantes de paz y sus familias, organizaciones sociales, instituciones públicas, miembros de la comunidad internacional, así como la academia, estudiantes, docentes y habitantes en general. El evento busca fomentar nuevas miradas sobre la paz, en un ejercicio de apertura y diversidad de opiniones.

La agenda del congreso estará dividida en seis grandes conversaciones temáticas: Reforma Rural Integral; Participación Política; Fin del Conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas del Conflicto; e Implementación, Seguimiento y Verificación. Estos ejes permitirán examinar los elementos esenciales del Acuerdo de Paz, sus logros hasta el momento y las tareas pendientes, todo a partir del intercambio entre diferentes actores sociales.

Según declaraciones de Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, “diez años después, la paz sigue siendo una construcción colectiva”. En esa línea, el congreso propone paneles con expertos nacionales e internacionales, así como espacios de intercambio y ponencias donde la academia, las instituciones y las comunidades se encuentran. Además, la cultura ocupará un lugar central en la construcción de memoria, con expresiones artísticas, musicales y culturales para favorecer el diálogo y la reconciliación.

El evento cuenta con el respaldo de reconocidas instituciones académicas como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad La Gran Colombia, UniCervantes, Universidad de La Salle y Universidad Externado de Colombia, que se unen a esta apuesta colectiva por la reflexión y el diálogo sobre la paz. La invitación, según las autoridades, es a sumarse a tres días de participación, escucha y construcción conjunta de un futuro con más derechos, más participación y, sobre todo, más paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances y desafíos han expuesto los 10 años del Acuerdo de Paz en Bogotá?

Según la información difundida por la alcaldía local de La Candelaria, el congreso busca abordar tanto los logros alcanzados como los desafíos existentes, haciendo énfasis en el análisis colectivo de temas como reforma rural, participación política, fin del conflicto, problemáticas vinculadas a las drogas ilícitas, la situación de las víctimas y los mecanismos de implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz.

¿Quiénes participan en el congreso sobre los 10 años del Acuerdo de Paz en La Candelaria?

De acuerdo con los organizadores, al evento asisten representantes de víctimas, firmantes de paz y sus familias, organizaciones sociales, instituciones públicas, comunidad internacional, universidades, estudiantes, docentes y habitantes en general, posibilitando un espacio abierto y diverso para la reflexión sobre la paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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