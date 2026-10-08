Por: El Espectador

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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en su informe trimestral presentado bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, expuso una radiografía detallada sobre el estado de avance y los desafíos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. El documento, que consta de 44 puntos, recalcó la preocupación ante la intención del Ejecutivo de revisar ciertos elementos del acuerdo y la falta de un enfoque claro que oriente su aplicación, una inquietud que subraya el clima de incertidumbre que se vive en el país.

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De acuerdo con el informe citado por El Espectador, el cambio de gobierno se desarrolló en un contexto de marcada polarización política, donde ninguna fuerza cuenta con mayoría en el Congreso. Un hecho inesperado, como el terremoto del 10 de agosto, alteró los planes iniciales del gobierno, mientras que el deterioro de las condiciones de seguridad se profundizó en varias regiones tradicionalmente afectadas por el conflicto armado. La ONU encendió las alarmas sobre la expansión de grupos armados y el aumento de su capacidad operativa, como se refleja en el preocupante dato de seis asesinatos de excombatientes de las Farc-EP en agosto, luego de meses de tendencia a la baja.

El informe identifica cinco ejes críticos: el contexto político, la reforma rural integral, la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y el enfoque de género. Uno de los aspectos más sensibles es la incertidumbre financiera e institucional que rodea tanto a organismos creados tras el acuerdo como a procesos claves de reincorporación y justicia transicional, en los cuales toma un rol destacado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según subraya la Misión.

Sobre la reforma rural integral, el documento menciona la intención gubernamental de fortalecer las oportunidades económicas para el sector rural, especialmente a través de agroempresas, pero solicita preservar avances en acceso a la tierra y mantener el diálogo con nuevos actores. Resalta además la importancia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como base para acciones específicas en municipios más vulnerables por conflicto, pobreza y ausencia estatal.

La reincorporación de más de 11.000 excombatientes, con bajo nivel de reincidencia, es vista como positiva, aunque persisten riesgos de seguridad. En ese sentido, la Misión enfatiza la necesidad de mantener protegidos tanto a los firmantes del Acuerdo como a comunidades enteras, muchas veces expuestas a grupos armados, economías ilícitas y graves limitaciones en servicios públicos. Entre el 27 de junio y el 30 de agosto, se reportaron 5.600 personas desplazadas y 4.400 confinadas; además, se documentaron 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales, cifras provistas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Finalmente, el informe destaca la importancia del diálogo directo entre gobierno y Misión, un encuentro que aún está pendiente con el presidente De la Espriella, y recalca que una colaboración fluida puede reforzar tanto la implementación del Acuerdo de Paz como las prioridades estatales en reducción de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia según la ONU?

Según la última informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, los desafíos centrales son la falta de un enfoque claro para la implementación, la incertidumbre financiera e institucional, el deterioro de la seguridad, la presencia de actores armados, y la protección de los derechos de excombatientes y líderes sociales. Estos retos condicionan el avance en reformas rurales, reincorporación y desarrollo territorial.

¿Qué significa justicia transicional y cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La justicia transicional es un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales diseñados para afrontar los delitos cometidos durante conflictos armados o regímenes represivos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un organismo creado para juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto en Colombia, garantizando verdad, justicia y reparación para las víctimas, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Paz.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.