El periodista y analista Felipe Zuleta calificó la administración de Gustavo Petro como una “banda delincuencial” y afirmó que “el viacrucis de Petro no ha empezado” al referirse a las revelaciones de su libro Las mujeres de Petro y a los escenarios judiciales que, a su juicio, podrían presentarse dentro y fuera del país, durante una entrevista concedida a la revista Semana. En el diálogo, Zuleta abordó el escándalo por el título de Luz Verónica Estrada, sostuvo que “la verdad judicial la vamos a conocer cuando haya un nuevo fiscal y encuentre en los cajones todas estas cosas” y cuestionó el rumbo de la izquierda tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

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Al explicar el origen de su obra, integrada por once capítulos sobre mujeres vinculadas o cercanas al entorno del exmandatario, Zuleta relató que tras hablar al aire en Blu Radio sobre episodios de la vida privada de Petro comenzaron a contactarlo personas que le pedían funcionar como “una especie de seguro de vida”. Según explicó, resguardó grabaciones y documentos fuera del país para evitar riesgos: “Todas esas grabaciones, conociendo que estos son una banda criminal, no las hice en mi celular y las mandé para afuera a una nube privada en los Estados Unidos”. Asimismo, sostuvo que las mujeres retratadas sentían temor frente al exmandatario —con excepción de Laura Sarabia y Verónica Alcocer— bajo un patrón que describió como “Someterlas de alguna manera, no importa cómo. Amenazándolas, recordándoles que él había tenido una vida guerrillera”.

Sobre Laura Sarabia, a quien vinculó con el apodo de “la hormiguita codiciosa” y con el episodio de un teléfono a nombre de un tercero investigado tras un consejo de ministros con soporte de Claro, Zuleta afirmó que ella “sabía todo, era partícipe, es decir, todo, absolutamente todo lo sabía Laura”, y advirtió que enfrentará dificultades en el exterior. En la conversación también se refirió a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, a quienes señaló de cumplir funciones de espionaje en entidades estatales, y expresó solidaridad con Francia Márquez al decir: “Creo que Francia Márquez fue víctima de todo esto. Tuvo una votación importante y se convirtió en líder. Petro la maltrató en los cuatro años de gobierno, la trató a las patadas”.

Zuleta extendió sus críticas a las denuncias en torno a Deicy Jiménez y comparó la gestión de Petro con el gobierno de Ernesto Samper y el proceso 8.000, asegurando que el exmandatario antepuso intereses personales a las relaciones con Estados Unidos y a las instituciones. Finalmente, aludió a la inclusión del exmandatario y su entorno en la Lista Clinton y la Lista OFAC, mencionó versiones sobre la entrega de información por parte de Eva Ferrer a una fiscal en Nueva York y lanzó un pronóstico sobre su futuro político y judicial al señalar que no sabe si la ciudadanía votaría por alguien “vistiendo overol anaranjado”.