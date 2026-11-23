Un nuevo episodio de violencia alteró la madrugada de este lunes 23 de noviembre en Cúcuta luego de que se registraran fuertes explosiones hacia las 2:15 a. m. en las instalaciones del Comando de la Policía de Norte de Santander, ubicadas en el sector del barrio Tasajero, en un hecho que las primeras versiones atribuyen a un posible ataque con drones. Según los reportes preliminares, los artefactos explosivos habrían caído dentro de la sede policial, específicamente sobre el área administrativa y la zona de alojamientos, generando daños materiales mientras las autoridades verifican si hay uniformados lesionados.

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La onda expansiva y el impacto de los elementos explosivos también alcanzaron edificaciones vecinas al comando policial en el sector de Tasajero, donde se reportaron afectaciones en un hotel cercano y el desplome de una vivienda. A raíz de las detonaciones, habitantes de la zona registraron en redes sociales videos del momento de las explosiones y manifestaron su preocupación, mientras varios sectores del barrio quedaron sin los servicios de energía eléctrica y gas.

Ataque con #drones cargados con explosivos contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. Las explosiones afectaron áreas administrativas y alojamientos policiales, además de causar daños en un hotel y una vivienda cercanos. Las autoridades investigan. #Cúcuta https://t.co/uFP8KqWg2S — POSITIVA FM TUNJA (@POSITIVAFMRADIO) November 23, 2026

Este hecho se convierte en el segundo ataque contra las instalaciones del Comando de la Policía de Norte de Santander en lo que va de 2026, tras el atentado ocurrido el pasado 1 de agosto cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) activaron un carro bomba cargado con cilindros contra la sede institucional. Aquella acción violenta dejó más de diez policías heridos, civiles afectados y severos daños en la infraestructura policial.

Por ahora, las autoridades no han establecido qué grupo armado o estructura ilegal está detrás del ataque registrado en la madrugada del 23 de noviembre en esta zona de frontera, donde operan tres frentes urbanos del ELN, las disidencias armadas del frente 33 y cerca de 30 organizaciones criminales. Los organismos de seguridad mantienen la alerta y adelantan las inspecciones para precisar el origen de las explosiones, la magnitud de los daños y si existen personas heridas.

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