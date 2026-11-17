Por: El Espectador

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Siete miembros del Ejército Nacional enfrentan un proceso judicial por presunta apropiación indebida de fondos asignados para viáticos, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos habrían ocurrido en un batallón de operaciones terrestres en Cúcuta, Norte de Santander, donde estos uniformados, en diferentes cargos administrativos, logísticos y operacionales, estarían implicados en la elaboración y legalización de documentos irregulares. Dichos documentos presentaban informes de traslados y comisiones de trabajo que no se realizaron o cuyas actividades no coincidían con las autorizadas, lo que llevó a una presunta afectación de recursos públicos superior a los 10 millones de pesos colombianos entre enero y abril de 2025.

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Según la Fiscalía, los señalados presentaban informes para justificar viajes y desplazamientos a distintas ciudades del país, cuando en realidad esas misiones no existieron o las actividades no concordaban con los planes aprobados oficialmente. El propósito, de acuerdo con el ente acusador, era lograr el reconocimiento y pago de los viáticos. Durante la vigilancia institucional, se detectaron discrepancias entre los reportes entregados por los militares y los registros oficiales de las unidades donde supuestamente debían estar cumpliendo con estas comisiones. Esta información fue recopilada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander, quien imputó a los involucrados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

En ese contexto, los nombres de los señalados son el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez, los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín, el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez. Todos ellos fueron capturados en diferentes ciudades, incluyendo Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta, con el apoyo del CTI y de la Dijín de la Policía Nacional, así como del propio Ejército Nacional.

Hasta el momento, los detenidos no han aceptado los cargos. Mientras avanza el proceso, un juez de control de garantías dispuso que los uniformados deben abstenerse de salir del país y de comunicarse con los testigos, como parte de las medidas para salvaguardar la investigación en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué siete militares del Ejército Nacional fueron detenidos por presuntos delitos relacionados con viáticos?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los militares habrían presentado documentación falsa para justificar viajes y actividades que nunca se realizaron, afectando recursos públicos asignados a viáticos en un batallón de Cúcuta. Por estos hechos, enfrentan cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

¿Qué significa el delito de falsedad ideológica en documento público en el contexto de este caso?

El delito de falsedad ideológica en documento público se refiere a la inclusión de información falsa en documentos oficiales. En este caso, según la Fiscalía, los militares habrían elaborado documentos con datos incorrectos para respaldar comisiones de trabajo inexistentes, buscando la aprobación y el pago de viáticos no justificados.

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