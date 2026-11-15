Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Neyder Yesid Uñates López, conocido como alias “Primo Gay”, y Herny Sneyder Herrón Serna fueron capturados en zona rural de Briceño, Antioquia, y enviados a prisión bajo medida de aseguramiento mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Según información de la Fiscalía citada por El Espectador, Uñates López es acusado de secuestros, homicidios y actos de terrorismo en apoyo a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo en la región antioqueña. La captura se ejecutó gracias a una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vereda Santa Ana.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el operativo, Herrón Serna fue detenido en flagrancia, ya que ambos se desplazaban en motocicleta portando dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y una considerable cantidad de munición. La Fiscalía los presentó ante un juez ambulante de Antioquia, quien les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A Uñates López se le imputaron, además, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, tráfico de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, Uñates López, de 23 años, habría ingresado a las disidencias de las Farc a los 14 y en 2021 asumió un rol como coordinador dentro de la estructura 36, bajo el mando de alias “Calarcá”. Su actividad principal se centró en Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento, Angostura y otros municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño, donde la Fiscalía le atribuye el control de rentas ilícitas, disputas violentas y extorsión a ganaderos y mineros. Además, está señalado de planear ataques terroristas y recibió capacitación para el empleo de drones con explosivos.

Las investigaciones indican que desde enero de 2026, Uñates López habría dejado las disidencias para integrarse al Clan del Golfo, continuando actividades delictivas contra la población civil y antiguos miembros de su antigua organización. Según información de Inteligencia Militar, el frente 36 de las disidencias lo expulsó por sus presuntos vínculos con el grupo rival. Se le atribuye también el derribo de un helicóptero Black Hawk estadounidense en Amalfi en agosto de 2025, hecho que dejó 13 policías muertos y es investigado por el Gobierno de Estados Unidos, según Noticias Caracol y fuentes del FBI. Asimismo, está relacionado con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo; la Fiscalía sostiene que fue interceptado, interrogado y asesinado por presunta colaboración con el Ejército Colombiano. Por otro lado, alias “Víctor Chalá” fue imputado por delitos relacionados con este crimen, aunque no aceptó cargos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el historial criminal de alias “Primo Gay” en Antioquia?

Alias “Primo Gay”, según la Fiscalía citada por El Espectador, inició su actividad delictiva en las disidencias de las Farc a los 14 años y escaló posiciones hasta liderar acciones en la estructura 36. Se le atribuyen secuestros, homicidios, terrorismo, control de economías ilícitas como la extorsión y el comercio de droga, así como ataques letales, como el derribo del helicóptero Black Hawk en 2025.

¿Por qué acusan a alias “Primo Gay” del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda?

La Fiscalía sostiene que, en mayo, alias “Primo Gay” ordenó secuestrar y asesinar a Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente en Yarumal, luego de que hombres armados encontraran en su celular un chat con un miembro del Ejército. La víctima fue interrogada y, tras negarse a entregar información, fue asesinada. El caso está siendo procesado por la justicia ordinaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.