Por: El Espectador

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Dos atentados con explosivos contra la infraestructura vial en Colombia sacudieron la tranquilidad del país durante la madrugada de este domingo festivo. Los ataques, ocurridos en un lapso de pocas horas y en dos regiones diferentes, fueron perpetrados contra los peajes de Pipiral, en la vía entre Bogotá y Villavicencio (Meta), y otro en la carretera que comunica Neiva con Bogotá, en el departamento del Huila, según reportes de las autoridades consultadas por El Espectador.

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A pesar de la magnitud de las explosiones y de los daños causados a la infraestructura vial y a las edificaciones cercanas, las autoridades informaron que no se presentaron heridos ni víctimas mortales en ninguno de los dos sucesos. La respuesta estatal fue inmediata, con el despliegue de sesiones extraordinarias de seguridad en ambas regiones que contaron con la presencia del Ministerio de Defensa, el Viceministerio del Interior y altos mandos del Ejército Nacional, según el reporte oficial. Hasta el momento, los hechos no han sido atribuidos públicamente a ningún grupo armado, y la investigación sigue en curso.

En el peaje de Pipiral, Meta, las cámaras de seguridad registraron que el ataque se inició exactamente a las 2:26:51 a. m. Dos hombres llegaron en un vehículo gris, lo dejaron abandonado entre las pistas y escaparon en una motocicleta. Menos de 90 segundos después, una explosión destruyó parcialmente el área de cobro, causando serios daños a la infraestructura y afectando viviendas ubicadas en el sector. La Concesionaria Vial Andina (Coviandina), responsable del corredor vial, activó de inmediato los protocolos de emergencia y cerró ambos sentidos de la vía mientras se adelantaba la inspección técnica. Más tarde, el tránsito fue restablecido con importantes restricciones de seguridad. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el ataque y ofreció una recompensa de hasta COP 30 millones para quienes aporten información sobre los responsables, tanto materiales como intelectuales.

El segundo atentado ocurrió hacia las 12:40 a. m. en un peaje de la vía Neiva-Bogotá, donde dos personas dejaron un elemento explosivo y huyeron antes de la detonación. Aunque no se reportaron víctimas, se registraron daños materiales y las autoridades policiales del Huila iniciaron inspecciones para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la zona, según informó El Espectador.

¿Cómo afectaron los atentados en los peajes de Pipiral y Neiva-Bogotá la movilidad y seguridad en las regiones?

Los atentados generaron afectaciones importantes en la infraestructura vial y provocaron el cierre temporal de los corredores. En Pipiral, la vía fue cerrada hasta que las autoridades completaron las inspecciones técnicas, y posteriormente se reabrió bajo estrictas restricciones y con tránsito por un bypass. Las autoridades y operadores viales reforzaron las medidas de seguridad en ambas regiones para prevenir nuevos incidentes y garantizar la movilidad controlada de los usuarios.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras los atentados en los peajes de Meta y Huila?

Las autoridades realizaron sesiones extraordinarias de seguridad en Huila y Meta con funcionarios de alto nivel y desplegaron unidades policiales y militares en las zonas afectadas. Además, la gobernadora del Meta ofreció una recompensa por información sobre los autores de los atentados y la concesionaria Coviandina activó protocolos de emergencia. Las investigaciones sobre los responsables y las circunstancias siguen en marcha según las dependencias oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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