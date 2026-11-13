Un ataque con explosivos contra tropas del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, dejó un militar muerto y otro herido. La explosión ocurrió en la vereda El Consuelo, donde uniformados adelantaban una operación militar y fueron alcanzados por un artefacto que habría sido instalado por grupos armados ilegales.

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Según informó la Décima Octava Brigada, los afectados pertenecían al Batallón Especial Energético y Vial N.° 18. Tras la detonación, los compañeros de los uniformados les prestaron los primeros auxilios, aseguraron el área y pusieron en marcha los procedimientos para facilitar su evacuación aeromédica.

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Sin embargo, durante el operativo falleció el soldado profesional Carlos Andrés Durán Sierra. El segundo militar recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde continuará con tratamiento especializado debido a las heridas que sufrió.

El Ejército lamentó la muerte de Durán Sierra y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de unidad. Además, rechazó el ataque y aseguró que mantendrá las operaciones militares en la zona para cumplir con su misión constitucional.

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