Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una alarmante modalidad de ataque fue detectada recientemente en la zona rural de Anorí, en el nordeste de Antioquia, donde las autoridades encontraron que animales de carga, específicamente mulas, habrían sido utilizados para transportar y ubicar artefactos explosivos en una vía utilizada por el Ejército Nacional. La información preliminar, citada por Infobae, indica que estos explosivos corresponderían a minas antipersona, diseñadas para causar graves daños tanto a los uniformados como a la población civil en la zona.

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La operación de las tropas permitió identificar la amenaza y desactivar oportunamente los artefactos explosivos, evitando así afectaciones a la integridad de los soldados y de los habitantes de este municipio antioqueño. El Ejército Nacional confirmó que lograron neutralizar las cargas explosivas instaladas sobre los animales, aunque no se precisó la cantidad exacta de mulas involucradas ni la estructura armada responsable de este suceso.

Este incidente se produce en un contexto de creciente violencia en el nordeste de Antioquia, donde recientes acciones armadas han puesto en alerta a la Fuerza Pública y a las comunidades. De acuerdo con la información citada por Infobae, entre las hipótesis iniciales se destaca la posible participación del frente 36 de las disidencias de las FARC, una estructura ilegal que opera bajo el mando de alias Calarcá en la región. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la autoría, y será responsabilidad de las autoridades determinar los responsables a través de las investigaciones correspondientes.

El uso de animales de carga para transportar explosivos no es completamente novedoso en Colombia. En diferentes regiones del país se han registrado ataques similares, en los que han sido utilizados burros, caballos y otros animales para ocultar y trasladar explosivos con el fin de atacar puestos militares o policiales. Un caso reciente ocurrió en julio de 2025, en Valdivia, Antioquia, donde se utilizó un burro cargado con explosivos que resultó en la muerte de un subteniente y dejó heridos a dos soldados.

Las operaciones militares continúan en la zona del nordeste antioqueño como parte de la estrategia para enfrentar este tipo de amenazas y brindar protección a las comunidades rurales. La persistencia de estos métodos evidencia los riesgos que enfrentan tanto la Fuerza Pública como la población, y la necesidad de mantener vigilancia permanente frente a las acciones de los grupos armados ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaron las mulas con explosivos en Anorí, Antioquia?

Según información citada por Infobae y confirmada por el Ejército Nacional, las mulas habrían sido utilizadas para transportar minas antipersona, las cuales fueron instaladas sobre los animales y ubicadas en una carretera rural de Anorí. La acción oportuna de los soldados permitió identificar y desactivar los artefactos antes de que causaran daños, aunque no se detalló el número de animales involucrados ni se identificó plenamente a la estructura armada responsable.

¿Qué antecedentes existen sobre el uso de animales para transportar explosivos en Colombia?

El uso de animales como burros, caballos y mulas para transportar explosivos ha sido documentado en diferentes regiones del país. Un antecedente reciente señalado en el texto se registró en julio de 2025, en Valdivia, Antioquia, donde un ataque con un burro cargado de explosivos causó la muerte de un subteniente y lesiones a dos soldados, evidenciando la gravedad y reiteración de esta peligrosa modalidad en ataques contra la Fuerza Pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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