Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza adelantan la verificación de un presunto artefacto explosivo de alto poder en la vía que comunica al municipio de Villa del Rosario con el corregimiento de Juan Frío, en Norte de Santander.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] “Al búnker”: gritos de horror, columnas de humo y escombros; momento exacto de ataque a cantón militar en Bolívar)

La Segunda División del Ejército informó que expertos antiexplosivos del equipo EOD fueron desplegados en el lugar para inspeccionar el material sospechoso.

La institución pidió a los ciudadanos evitar desplazamientos por ese corredor y mantener una distancia prudencial mientras avanzan los procedimientos de seguridad.

Lee También

#ComunicaciónOficial || A esta hora, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 «General Hermógenes Maza» de la #Brigada30 se encuentran sobre la vía que comunica al municipio de Villa del Rosario con el corregimiento de Juan Frío. El personal militar adelanta la verificación de un presunto artefacto explosivo de alto poder, el cual está siendo verificado por expertos antiexplosivos del equipo EOD. Como medidas de prevención se solicita a la ciudadanía en general evitar desplazarse hacia esta zona y mantener una distancia prudencial del lugar mientras se adelantan los procedimientos de verificación y seguridad en el lugar. Invitamos a la población a suministrar información a través de la #Línea107 contra el terrorismo. — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) November 8, 2026

Autoridades suspendieron la movilidad por el sector

De acuerdo con información publicada por Semana, las autoridades suspendieron la movilidad en la zona mientras se adelantan las verificaciones para desactivar los explosivos.

El medio reportó que habría una carga explosiva que presuntamente iba a ser detonada al paso de los uniformados. También señaló que el Eln sería el posible responsable, aunque esa atribución no ha sido confirmada oficialmente en el pronunciamiento militar citado.

#Atención #Cúcuta

🚨 A esta hora reportan cierre total de la vía que lleva del casco urbano del municipio de Villa del Rosario hacia el corregimiento de Juan Frío en zona rural.

Miembros del Ejército Nacional verifican el hallazgo de un artefacto explosivo sobre la vía.

#NoticiaEnDesarrollo — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) November 8, 2026

Ejército pidió información a través de la Línea 107

La institución invitó a la comunidad a suministrar información que permita prevenir hechos que pongan en riesgo a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.

Para ello, recordó que está habilitada la Línea 107 contra el terrorismo.

Mientras se desarrollan las labores de inspección, la recomendación para los ciudadanos es no acercarse al lugar ni intentar manipular objetos sospechosos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.