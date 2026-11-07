Por: El Espectador

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El cabildo abierto distrital celebrado este sábado tuvo como objetivo debatir la necesidad o no de implementar una asistencia militar en las 20 localidades de Bogotá, con el fin de responder a la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad. Esta instancia de participación, organizada tras la recolección de más de 31 mil firmas, fue convocada por los hermanos y funcionarios José Jaime y Julián Uscátegui. Dicho mecanismo permitió articular diversas visiones sobre cómo afrontar los hechos delictivos que afectan a la ciudad.

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Desde la Universidad Militar Nueva Granada, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, presentó seis propuestas para fortalecer la seguridad en la capital. Entre sus planteamientos incluyó la creación del Grupo Estratégico para la Investigación del Tráfico Ilegal de Armas de Fuego (conocido como GRETA) a nivel distrital, la ampliación de la capacidad carcelaria, la evaluación de centros de reclusión militar, la intensificación de la persecución contra objetivos criminales de alto valor, mayor vigilancia en la frontera con Soacha, la realización de un simulacro de asistencia militar en 2027 e incluso la instalación de detectores de metales en puntos críticos, incluyendo el transporte público. De acuerdo con su intervención, estas acciones están dirigidas a contener el aumento de la delincuencia y garantizar mayor efectividad institucional.

El concejal Julián Uscátegui sugirió que efectivos del Ejército se ubiquen en sitios críticos o que la Policía Militar, fuerza integrada por personal del Ejército Nacional entrenado para tareas de vigilancia, asuma labores de custodia en embajadas y edificios estratégicos, lo cual —según argumentó— liberaría a la Policía Nacional para labores de patrullaje directo en las calles. Estos planteamientos fueron discutidos en el cabildo por 46 ciudadanos que intervinieron con opiniones diversas: algunos expresaron su temor por el control de estructuras criminales en barrios vulnerables como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, mientras otros advirtieron riesgos de vulneración de derechos humanos y defendieron estrategias de seguridad concertadas.

El alcalde Carlos Fernando Galán argumentó que, según datos oficiales presentados, entre enero y octubre de 2026 se registraron 899 homicidios, 83 menos que el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 8,6 %. Añadió que septiembre de 2026 fue el mes menos violento desde que existen registros mensuales. Galán recalcó que ya se realiza un despliegue focalizado del Ejército en coordinación con la Policía Nacional en ocho localidades priorizadas, a través de patrullajes mixtos y controles territoriales, insistiendo también en que la asistencia militar debe ser excepcional y subsidiaria. Finalmente, las autoridades distritales deben ofrecer una respuesta clara y escrita a todas las propuestas ciudadanas en los siete días siguientes al cabildo, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué es la asistencia militar y cuándo puede aplicarse en Bogotá?

La asistencia militar es una medida excepcional, temporal y subsidiaria que solo se utiliza cuando la capacidad de la Policía Nacional se ve superada. Según la información presentada en el cabildo y lo expuesto por el alcalde Carlos Fernando Galán, esta opción se evalúa únicamente si la situación de seguridad lo amerita y siempre bajo estrictos criterios constitucionales y de respeto a los derechos humanos.

¿Cuáles son las propuestas para mejorar la seguridad en Bogotá según el cabildo abierto?

Durante el cabildo abierto, las propuestas incluyeron la creación del Grupo Estratégico para la Investigación del Tráfico Ilegal de Armas de Fuego (GRETA), actualización de la infraestructura carcelaria, posibles centros de reclusión militar, patrullajes mixtos entre Ejército y Policía, simulacros de asistencia militar y la instalación de detectores de metales en áreas críticas; todo esto buscando concentrarse especialmente en las zonas con mayor índice de inseguridad, de acuerdo con las intervenciones reseñadas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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