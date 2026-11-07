Por: Portal Bogotá

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Este domingo 8 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invitó a los ciudadanos de Bogotá a acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la jornada de inmunización. Según la entidad oficial, la campaña busca que las personas puedan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación en la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el enfoque de este evento está puesto en la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Uno de los componentes principales de la jornada es la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, dirigida a niñas y niños con edades entre 9 y 17 años.

En cuanto a la organización geográfica, Bogotá dispondrá de múltiples puntos de vacunación distribuidos estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas, colegios y zonas de alta afluencia, los cuales estarán habilitados desde las 8:00 a. m. La ubicación específica de estos lugares puede consultarse a través de los enlaces y redes sociales oficiales de la ciudad, pues la información se actualiza diariamente para facilitar el acceso de la ciudadanía.

Además, la ciudad cuenta actualmente con más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), permitiendo una oferta permanente y cercana para completar los esquemas de inmunización requeridos. Estos puntos fijos garantizan que los habitantes puedan acceder al servicio de vacunación de manera continua, sin depender exclusivamente de jornadas especiales como la programada para esta fecha.

En el caso de la vacuna contra la fiebre amarilla, la Secretaría Distrital de Salud enfatizó que la aplicación para gestantes o personas mayores de 60 años solo se realiza en puntos autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, a fin de ofrecer garantías de seguridad y seguimiento adecuado.

Los ciudadanos interesados en conocer el punto de vacunación más cercano pueden utilizar el sistema de mapas oficiales de Bogotá. Para ello, la recomendación es ingresar al sitio de Mapas Bogotá, activar el buscador, escribir la palabra "vacunación", seleccionar las instituciones prestadoras con servicio disponible y navegar hasta identificar la dirección, horarios y demás datos relevantes antes de asistir con el documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse este 8 de noviembre de 2026 en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud, para acceder a la vacunación en la jornada del 8 de noviembre de 2026 en Bogotá, usted debe presentarse en uno de los puntos habilitados con su documento de identidad. No es necesario realizar inscripción previa y puede acudir para iniciar, completar o actualizar el esquema de vacunación correspondiente.

¿Dónde encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

Para encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá, debe consultar el sistema de Mapas Bogotá, según indica la Secretaría Distrital de Salud. Allí es posible buscar las instituciones prestadoras de salud con servicios de inmunización, identificar la información de contacto, los horarios y la ubicación precisa, lo cual permite planear su visita con antelación y acudir de forma segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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