Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Re Bonito Cuidar Bonito’ se presenta en Bogotá como una apuesta para transformar la manera en que niñas, niños, adolescentes y jóvenes perciben y asumen las labores de cuidado en la vida cotidiana. Según lo informado por la Alcaldía de Bogotá, la propuesta fue presentada el 7 de noviembre en el parque El Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, y se integra dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La finalidad es clara: enseñar desde edades tempranas la importancia de compartir equitativamente el trabajo de cuidado, tradicionalmente asignado a las mujeres.

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En Colombia, las cifras muestran una marcada desigualdad. De acuerdo con datos mencionados en el texto, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 35 minutos diarias al trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo 3 horas y 14 minutos. Ante este panorama desigual, la estrategia busca una redistribución real de estas tareas desde la infancia, usando herramientas lúdicas y cotidianas para involucrar a los hombres en el cuidado familiar y comunitario.

Re Bonito Cuidar Bonito basa su metodología en juegos, retos, personajes y situaciones propias del hogar para que los participantes, agrupados en tres rangos de edad, aprendan a colaborar, tomar decisiones y compartir responsabilidades. Las experiencias están divididas en El Mundo de Cuidado Re Bonito, para niñas y niños de 9 a 13 años; La Travesía del Cuidado, para adolescentes de 14 a 17 años; y El Rally del Cuidado, dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Según palabras de María Fernanda Cepeda, codirectora de Estudio Plural, “cuidar no es un tema que se resuelva con un discurso. Se aprende haciendo, jugando y equivocándose”. Esta visión apunta a dejar de lado las charlas tradicionales y acercar el aprendizaje del cuidado a escenarios más vivenciales y auténticos.

El componente simbólico del nombre de la estrategia también es relevante. El término “Re Bonito” hace referencia a tres acciones claves promovidas por el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado. Además, el uso de esta expresión busca conectar con el habla cotidiana bogotana. Laura Tami Leal, secretaria distrital de la Mujer, subraya que “el cuidado también se aprende”, y apuesta por la transformación cultural para dejar de ver el cuidado exclusivamente como tarea de las mujeres.

De esta manera, ‘Re Bonito Cuidar Bonito’ se suma a las acciones de la Secretaría Distrital de la Mujer para cuestionar estereotipos de género y promover la igualdad desde la infancia y la juventud. El mensaje final es que las tareas del hogar y el bienestar común deben ser responsabilidad de todos los integrantes de la familia y la comunidad.

¿Por qué es importante repartir las tareas de cuidado entre todos los integrantes de la familia?

Repartir las tareas de cuidado de manera igualitaria contribuye a relaciones más justas y reduce la sobrecarga histórica que asumen principalmente las mujeres. La estrategia ‘Re Bonito Cuidar Bonito’ apuesta por enseñar desde la infancia que cuidar no debe ser una carga exclusiva de un solo género, sino una responsabilidad colectiva que favorece la equidad al interior del hogar y la comunidad.

¿Qué significa el trabajo de cuidado no remunerado y por qué se diferencia entre hombres y mujeres?

El trabajo de cuidado no remunerado abarca actividades como preparar alimentos, organizar la casa y acompañar a personas que requieren apoyo, sin recibir compensación económica. De acuerdo con datos del artículo, existe una diferencia importante: las mujeres dedican casi el doble de tiempo diario a estas tareas en comparación con los hombres, una brecha que la estrategia ‘Re Bonito Cuidar Bonito’ busca cerrar promoviendo la corresponsabilidad desde la niñez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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