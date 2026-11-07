Por: El Espectador

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El 5 de octubre se vivió en Bogotá un contraste climático que llamó la atención de sus habitantes: una mañana calurosa cercana a los 24 grados centígrados dio paso, horas después, a un fuerte aguacero acompañado de granizada en sectores como Engativá, Kennedy y Suba. Esta variabilidad no fue un hecho aislado, sino que se mantuvo durante el mes, con jornadas de altas temperaturas que desembocaron en lluvias intensas y descargas eléctricas. Pese a la percepción común de que el fenómeno de El Niño elimina estos episodios, las autoridades ofrecieron explicaciones que ayudan a entender el panorama actual.

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De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), aunque El Niño tiende a disminuir la cantidad total de lluvias frente a los registros históricos, no impide que se mantenga la segunda temporada de precipitaciones ni que ocurran tormentas aisladas. Es por esto que, a pesar del fenómeno, Bogotá sigue expuesta a cambios bruscos de clima y a eventos extremos como granizadas y aguaceros.

Según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), octubre y noviembre corresponden tradicionalmente a la segunda época de más lluvias en la región Andina, incluyendo Bogotá. Uno de los factores que explican las tormentas durante esta temporada es la acumulación de calor durante las mañanas, que potencia la evaporación y, junto con el ingreso de aire húmedo, favorece la formación de nubes capaces de desencadenar lluvias fuertes en las tardes. Además, la geografía de la ciudad, sus cerros orientales, la vegetación y los vientos, sumados a la diferencia de altitudes entre localidades, intensifican la variabilidad del clima.

En específico, el 5 de octubre el satélite GOES-19 identificó 258 descargas eléctricas en la ciudad, concentrándose la mayoría entre las 3 y las 4 de la tarde, según reportó Idiger. Estos registros muestran cómo incluso en condiciones de El Niño pueden ocurrir tormentas intensas y actividad eléctrica significativa.

El Ideam declaró oficialmente la presencia de El Niño el 8 de octubre, tras observar cinco trimestres consecutivos con señales del calentamiento del Pacífico tropical. Se espera que el fenómeno continúe hasta el primer trimestre de 2027, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y presión sobre el agua, aunque sin excluir completamente las lluvias en Bogotá. De esta forma, una sola tarde con aguacero no representa el balance total del mes, que puede cerrar con cantidades menores a las históricas.

Las autoridades, por ello, recomiendan buscar refugio seguro durante tormentas, extremar precauciones al conducir y limpiar desagües tras una granizada. Ante emergencias, la Línea 123 está disponible, y el Sistema de Alerta de Bogotá permite verificar en tiempo real el estado del clima por localidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren tormentas eléctricas y granizadas en Bogotá durante El Niño?

Pese a que el fenómeno de El Niño reduce la cantidad total de lluvia, factores como el calor matutino, la acumulación de humedad y las características geográficas de Bogotá permiten que se formen nubes de gran desarrollo vertical capaces de producir lluvias intensas y descargas eléctricas. Según Idiger y el Ideam, estos episodios son más comunes en octubre y noviembre, durante la segunda temporada lluviosa de la región, y no desaparecen completamente con El Niño.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades durante lluvias y granizadas en Bogotá?

Las autoridades municipales sugieren buscar refugio seguro cuando haya tormentas eléctricas o granizadas, evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas, y conducir con precaución para prevenir accidentes. También es importante limpiar el hielo acumulado en techos y desagües tras una granizada, y reportar cualquier emergencia a la Línea 123. La ciudadanía puede mantenerse informada sobre el clima consultando el Sistema de Alerta de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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