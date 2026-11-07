Por: El Espectador

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Una placa metálica de apenas 19,5 por 14,5 centímetros encierra una Bogotá muy distinta a la actual: casi vacía, con los cerros orientales como fondo silencioso y una vía llamada en ese entonces calle del Observatorio. Esta imagen fue capturada en 1842 por el diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros y, según Christie’s, será subastada el 14 de noviembre en París, con un precio estimado entre 60.000 y 80.000 euros. La fotografía, titulada Rue de l’Observatoire à Bogotá, es considerada la imagen más antigua que se conserva de la capital y una de las primeras evidencias visuales del país.

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Citada en la subasta de 363 fotografías de los siglos XIX y XX, pertenecientes a colecciones como la del periodista y exdirector de Paris Match, Roger Thérond, la pieza destaca no solo por su antigüedad. Su cotización máxima alcanza cerca de 89.000 dólares, aunque será la puja la que defina el valor final el día del evento.

Este daguerrotipo de placa completa no fue tomado con película ni papel, sino con una técnica que implicaba fijar la imagen mediante vapores químicos sobre una superficie metálica pulida. En el reverso, Gros anotó detalles como el lugar (la calle del Observatorio), la fecha (Nueva Granada), la hora exacta (11 de la mañana), los productos químicos utilizados (cloro-bromuro de yodo) y específicamente el tiempo que la cámara permaneció abierta: 47 segundos. Este prolongado lapso explica por qué la imagen muestra una ciudad vacía; los peatones en movimiento no llegaban a quedar registrados, mientras que las edificaciones y el paisaje sí permanecieron capturados.

Élodie Morel-Bazin, especialista de Christie’s, describió la obra como una pieza de calidad “completamente extraordinaria” y subrayó el riesgo de fotografiar en exteriores usando una técnica tan reciente para esa época. Según el Banco de la República, otros daguerrotipos de Gros en Colombia datan también de 1842, lo que refuerza su relevancia en la historia visual del país.

La casa de subastas señala que no solo es una de las primeras fotografías de Colombia, sino también uno de los daguerrotipos urbanos más antiguos fuera de Europa y Estados Unidos. La obra fue exhibida antes en varias instituciones parisinas y es reconocida por el Museo Nacional como la primera impresión en daguerrotipo que se conserva en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el daguerrotipo ‘Rue de l’Observatoire à Bogotá’ en la historia de la fotografía urbana?

La relevancia del daguerrotipo radica en que es una de las primeras imágenes urbanas documentadas fuera de Europa y Estados Unidos, y la fotografía más antigua que se conserva de Bogotá. Según Christie’s y el Museo Nacional de Colombia, el trabajo de Jean-Baptiste Louis Gros marcó la llegada temprana de la fotografía al país y permitió que sus calles, edificaciones y paisajes quedaran registrados para la posteridad.

¿Qué es un daguerrotipo y cómo funcionaba esta técnica en el siglo XIX?

Un daguerrotipo era una imagen fijada sobre una placa de metal pulido mediante la acción de vapores químicos. Según la información de Christie’s, el proceso utilizado por Gros requería exposiciones largas, como los 47 segundos registrados en la placa, lo que permitía que solo elementos estáticos quedaran grabados, mientras que los objetos o personas en movimiento desaparecían de la imagen final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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