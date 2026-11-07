Por: Portal Bogotá

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El Parque Urbanización La Fragüita, ubicado en la localidad Antonio Nariño, sobre el costado sur de la calle 1 con carrera 24, será escenario de una serie de intervenciones urbanas que forman parte del desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según información proporcionada por las autoridades locales y divulgada por la Alcaldía de Bogotá, estas acciones buscan transformar el parque en favor de la comunidad, integrando el espacio público con el crecimiento de infraestructura vital para la ciudad.

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En el marco del proyecto, se tiene previsto ejecutar actividades relacionadas con la construcción de espacio público, el traslado de redes secas y la realización de manejo silvicultural. La silvicultura, como señala la Alcaldía de Bogotá, implica llevar a cabo intervenciones técnicas sobre árboles y vegetación en las zonas donde avanzan las obras, priorizando el cumplimiento de los lineamientos y autorizaciones establecidos por la autoridad ambiental competente. De este modo, el componente forestal se integra cuidadosamente a la planificación de los trabajos constructivos, asegurando un manejo responsable del entorno natural.

Por otro lado, el traslado de redes secas comprende trabajos asociados a la adecuación del terreno y a la instalación de infraestructura subterránea destinada a servicios básicos como energía y telecomunicaciones, lo cual exige una organización detallada para evitar afectaciones en el servicio durante todo el periodo de obras. Durante ese proceso, se habilitarán senderos peatonales seguros alrededor del parque, tal como lo informan las fuentes de la Alcaldía, con el objetivo de facilitar el flujo de peatones y mantener la circulación para los residentes y transeúntes del sector.

Las obras, además de transformar el espacio físico, buscan articularse con el entorno cotidiano de los habitantes. Así lo explica la Alcaldía de Bogotá, que enfatiza la importancia de planificar cada actividad y acompañar a la comunidad en esta nueva etapa del desarrollo urbano. Se reconoce que construir el Metro va más allá de la infraestructura: significa también tener en cuenta el entorno social y ambiental, y cómo estos proyectos mejoran la calidad de vida y el sentido de ciudad compartida.

Por todas estas razones, los habitantes de Antonio Nariño serán testigos de un proceso de transformación que no solo responde a las necesidades de movilidad, sino que también cuida y conecta los espacios públicos con el bienestar colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades de intervención se realizarán en el Parque Urbanización La Fragüita por el Metro de Bogotá?

En el Parque Urbanización La Fragüita están previstas principalmente tres actividades como parte de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá: la construcción de espacio público, el traslado de redes secas y diferentes tratamientos silviculturales. Esto abarca el mejoramiento del parque, la modernización de la infraestructura subterránea y el manejo técnico de árboles y vegetación según los protocolos ambientales establecidos por las autoridades competentes.

¿Cómo afectarán las obras del Metro de Bogotá a la movilidad en Antonio Nariño?

Durante el desarrollo de las obras en el Parque Urbanización La Fragüita, la Alcaldía de Bogotá anunció que se habilitarán senderos peatonales seguros alrededor del parque. Esto tiene el propósito de mantener condiciones adecuadas de circulación para la comunidad y facilitar el desplazamiento cotidiano de quienes transitan por el sector, minimizando el impacto en la movilidad peatonal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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