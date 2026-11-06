Por: El Espectador

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La tercera línea de metro que se proyecta para conectar Bogotá con Soacha ha dado un paso clave en su definición, ya que se seleccionó una alternativa de trazado subterráneo, con una extensión aproximada de 24,9 kilómetros y con 18 estaciones, de las cuales tres estarían ubicadas en territorio soachuno. Sin embargo, como aclara El Espectador, este proyecto todavía no cuenta con un contrato de construcción ni con un convenio de cofinanciación que respalde su ejecución.

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Esta alternativa fue definida en agosto, a partir de los estudios de demanda que se realizaron para la red ferroviaria pensada hacia el año 2052. Actualmente, tanto la Empresa Metro de Bogotá como la Financiera de Desarrollo Nacional desarrollan estudios de factibilidad e ingeniería. Estos permitirán determinar con mayor precisión los costos, las obras requeridas, la adquisición de predios, los riesgos asociados y, finalmente, el trazado definitivo. Solo después de estas etapas el proyecto podrá ser elevado a las instancias nacionales responsables de su aprobación.

La Línea 3 representaría el primer vínculo regional metro-ferroviario entre Bogotá y Soacha, involucrando la coordinación de la Empresa Metro, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad. Según los datos disponibles, el trazado tendrá no solo 18 estaciones, sino también un patio-taller con capacidad para 32 trenes y un ramal técnico adicional de 1,5 kilómetros para conectar la última estación con las instalaciones de mantenimiento. No obstante, como aclara la Empresa Metro, hasta ahora no se ha dado a conocer un mapa oficial estación por estación ni la localización definitiva de cada parada dentro de la propuesta seleccionada.

El cronograma técnico prevé que en mayo de 2027 se radique la solicitud de aval técnico ante el Ministerio de Transporte, tras lo cual se espera obtener el aval fiscal. En diciembre de 2027 se podría firmar el convenio de cofinanciación entre la Nación y las entidades involucradas; allí, la Nación asumiría el 70 % del financiamiento, mientras que Bogotá, Cundinamarca, Soacha y otras entidades cubrirían el 30 % restante. La licitación internacional solo se abrirá después de consolidar ese acuerdo financiero.

Por ahora, el contrato vigente, firmado a finales de 2024 con la Financiera de Desarrollo Nacional, cubre únicamente los estudios y diseños de factibilidad, no la construcción. Este acuerdo tiene una duración de tres años y un valor de $104.865 millones.

La motivación central del proyecto está respaldada por datos como los de la Encuesta de Movilidad de 2019, según la cual Soacha es el principal origen de los viajes hacia Bogotá, con 269.466 desplazamientos diarios, generalmente por trabajo y estudio. De acuerdo con la Región Metropolitana, el 57,2 % de los habitantes de Soacha que viajan a Bogotá dedican cerca de tres horas en cada trayecto. Por eso, la Línea 3 busca ser una solución de alta capacidad, aunque su demanda final, tiempos de viaje y fecha de inicio de obras dependen todavía de los estudios.

Este proyecto está diseñado para integrarse con las líneas 1, 2 y 4 del metro de Bogotá, además de Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte, cada uno con cronogramas y fuentes de financiación independientes.

¿Cuál es el recorrido y cuáles serán las estaciones de la Línea 3 del Metro de Bogotá?

Hasta el momento, la Empresa Metro de Bogotá no ha publicado un mapa oficial con las estaciones exactas ni la ubicación detallada de cada parada en la Línea 3. La información más reciente indica que habrá 18 estaciones en total, de las cuales tres estarán en Soacha, y el trazado recorrerá cinco localidades de Bogotá. Sin embargo, la ubicación final dependerá de los resultados de los estudios de factibilidad e ingeniería actualmente en desarrollo.

¿Qué instituciones participan en la estructuración y financiación del Metro de Bogotá hacia Soacha?

De acuerdo con El Espectador, en el desarrollo y financiación de la Línea 3 están involucradas la Empresa Metro de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad. Además, la cofinanciación espera la participación mayoritaria de la Nación, que aportaría el 70 % de los recursos, mientras que las entidades regionales asumirían el 30 % restante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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