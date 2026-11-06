Por: Noticiero 90 minutos

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La transformación del barrio Obrero ha generado opiniones divididas entre quienes residen y trabajan en el sector. Según reportó 90 Minutos, mientras algunos habitantes y comerciantes aplauden los cambios por las oportunidades que ofrecen para fortalecer la identidad cultural, el turismo y la economía, otros expresan incomodidad frente a los cierres viales, el aumento del ruido y las dificultades en la movilidad. Este debate revela un choque entre la apuesta por la revitalización del espacio público y la preservación de las dinámicas tradicionales que han caracterizado históricamente al barrio.

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Varios comerciantes resaltan que la recuperación del espacio público ha tenido efectos positivos en la economía local. De acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, la dinamización del sector ha permitido ampliar los equipos de trabajo en los negocios: establecimientos que antes contaban con dos o tres empleados, ahora llegan a tener entre 15 y 16 trabajadores. Así mismo, señalan que el incremento en la actividad turística y comercial, especialmente en horario nocturno, ha repercutido de forma favorable en los ingresos y ha dado nueva vida al territorio.

No obstante, el impulso económico y cultural contrasta con las inquietudes de quienes sienten que la transformación afecta la convivencia y el estilo de vida tradicional del barrio. Algunos residentes denuncian el aumento del ruido y la alteración del entorno, lo que ha generado molestias y dificultades para descansar durante la noche. Elizabeth Vélez, habitante del barrio Obrero, afirma que "no se puede dormir, toca cerrar con icopores o colchones, para que no entre ruido. Sin embargo, entra".

Líderes comunitarios, como Claudia Patricia Saénz de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero, también manifiestan preocupación por el riesgo de que las intervenciones urbanísticas modifiquen la identidad propia del sector: “El barrio Obrero es un pequeño pueblo y así queremos seguirlo siendo”, afirma, subrayando la importancia de mantener la esencia del barrio frente a los cambios.

Por su parte, la Secretaría de Cultura de Cali sostiene que el proyecto busca recuperar el espacio público, priorizando la movilidad peatonal y la seguridad de quienes transitan el sector. Julián Arteaga, secretario de Cultura, menciona que la propuesta contempla una semipeatonalización de las vías, pero reconoce la necesidad de concertar con los habitantes para lograr un equilibrio entre los beneficios de la transformación y la preservación de la identidad barrial. La autoridad local enfatiza que el proceso debe avanzar de manera concertada, ajustándose a las necesidades y costumbres de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios que ha traído la transformación del barrio Obrero?

La transformación del barrio Obrero se ha enfocado en la recuperación del espacio público y en dar prioridad a los peatones, según explicó la Secretaría de Cultura de Cali. Esto ha derivado en el aumento de la actividad comercial y turística, especialmente nocturna, permitiendo la ampliación de los equipos de trabajo en varios negocios. No obstante, estos cambios incluyen cierres viales y una mayor presencia de ruido, generando molestias entre los residentes que temen perder su calidad de vida y la esencia tradicional del barrio.

¿Por qué la semipeatonalización del barrio Obrero genera debate entre sus habitantes?

La semipeatonalización, que busca restringir ciertas vías para el tránsito de vehículos y priorizar el paso peatonal, ha suscitado debate porque algunos ven en ella una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y dinamizar la economía, mientras que otros temen que modifique negativamente la vida diaria y la convivencia tradicional del barrio. Parte de la comunidad señala problemas como el ruido y la pérdida de espacios de parqueo, además de la preocupación por el posible cambio en la esencia y costumbres del barrio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.